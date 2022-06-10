Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили, что украинский кризис парализовал научное сотрудничество - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/es-1794541152.html
В ЕС заявили, что украинский кризис парализовал научное сотрудничество
В ЕС заявили, что украинский кризис парализовал научное сотрудничество - РИА Новости, 10.06.2022
В ЕС заявили, что украинский кризис парализовал научное сотрудничество
В ЕС считают, что военные действия на Украине поставили под угрозу и парализовали научные исследования и инновационные разработки, а также научное... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:39
2022-06-10T13:39
украина
евросоюз
еврокомиссия
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:19:3185:1811_1920x0_80_0_0_af65ee98bfefa4929c6f58c63523f142.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 июня – РИА Новости. В ЕС считают, что военные действия на Украине поставили под угрозу и парализовали научные исследования и инновационные разработки, а также научное сотрудничество, говорится в распространенном заявлении по итогам заседания в пятницу европейских министров по вопросам науки, исследований и инноваций.В ЕС подчеркивают, что украинские ученые, исследователи, а также студенты в данной ситуации нуждаются в поддержке как со стороны ЕС, так и от отдельных стран-членов союза. "ЕС также подчеркивает необходимость оказания соответствующей поддержки, чтобы позволить Украине поддержать и восстановить свой научный потенциал и высшее образование", - указывается в документе.Совет ЕС также "приветствовал решение о приостановке существующего и нового сотрудничества с государственными организациями в России и Белоруссии, инициированной Еврокомиссией в рамках соответствующих рамочных программ ЕС по научным исследованиям и инновациям".
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791141002.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_158c9b8db380b71ba32394c6685594f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, еврокомиссия, россия, белоруссия
13:39 10.06.2022
 
В ЕС заявили, что украинский кризис парализовал научное сотрудничество

В Евросоюзе считают, что события на Украине поставили под угрозу научные исследования

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 июня – РИА Новости. В ЕС считают, что военные действия на Украине поставили под угрозу и парализовали научные исследования и инновационные разработки, а также научное сотрудничество, говорится в распространенном заявлении по итогам заседания в пятницу европейских министров по вопросам науки, исследований и инноваций.
"Это поставило под угрозу научные исследования и инновации на Украине, а также нормальные научные отношения с научно-исследовательскими сообществами обеих сторон (ЕС и Украины - ред.)", - указывается в документе.
В ЕС подчеркивают, что украинские ученые, исследователи, а также студенты в данной ситуации нуждаются в поддержке как со стороны ЕС, так и от отдельных стран-членов союза. "ЕС также подчеркивает необходимость оказания соответствующей поддержки, чтобы позволить Украине поддержать и восстановить свой научный потенциал и высшее образование", - указывается в документе.
Совет ЕС также "приветствовал решение о приостановке существующего и нового сотрудничества с государственными организациями в России и Белоруссии, инициированной Еврокомиссией в рамках соответствующих рамочных программ ЕС по научным исследованиям и инновациям".
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 13:51
Западные ученые пострадали от разрыва отношений с Россией, пишет Politico
 
УкраинаЕвросоюзЕврокомиссияРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала