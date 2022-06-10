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В ЕС заявили, что украинский кризис парализовал научное сотрудничество
В ЕС заявили, что украинский кризис парализовал научное сотрудничество - РИА Новости, 10.06.2022
В ЕС заявили, что украинский кризис парализовал научное сотрудничество
В ЕС считают, что военные действия на Украине поставили под угрозу и парализовали научные исследования и инновационные разработки, а также научное... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:39
2022-06-10T13:39
2022-06-10T13:39
украина
евросоюз
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белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 10 июня – РИА Новости. В ЕС считают, что военные действия на Украине поставили под угрозу и парализовали научные исследования и инновационные разработки, а также научное сотрудничество, говорится в распространенном заявлении по итогам заседания в пятницу европейских министров по вопросам науки, исследований и инноваций.В ЕС подчеркивают, что украинские ученые, исследователи, а также студенты в данной ситуации нуждаются в поддержке как со стороны ЕС, так и от отдельных стран-членов союза. "ЕС также подчеркивает необходимость оказания соответствующей поддержки, чтобы позволить Украине поддержать и восстановить свой научный потенциал и высшее образование", - указывается в документе.Совет ЕС также "приветствовал решение о приостановке существующего и нового сотрудничества с государственными организациями в России и Белоруссии, инициированной Еврокомиссией в рамках соответствующих рамочных программ ЕС по научным исследованиям и инновациям".
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791141002.html
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украина, евросоюз, еврокомиссия, россия, белоруссия
В ЕС заявили, что украинский кризис парализовал научное сотрудничество
В Евросоюзе считают, что события на Украине поставили под угрозу научные исследования