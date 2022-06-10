https://ria.ru/20220610/ekologiya-1794621731.html

Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии

Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии - РИА Новости, 10.06.2022

Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии

РФ и Туркмения продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности и предотвращения трансграничного загрязнения, говорится в подписанной... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:12

2022-06-10T17:12

2022-06-10T17:32

россия

туркмения

каспийское море

владимир путин

сердар бердымухамедов

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222314_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c7a69274fe190f5f82c60f5dfff83279.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ и Туркмения продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности и предотвращения трансграничного загрязнения, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об углублении стратегического партнерства между странами."Стороны продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в документе.РФ и Туркмения сотрудничают в вопросах охраны акватории Каспийского моря, защиты окружающей среды от загрязнения, а также защиты, сохранения, восстановления, устойчивого и рационального использования биологических ресурсов Каспийского моря и в целях защиты, сохранения и восстановления его экологической системы.

https://ria.ru/20220427/baykal-1785687015.html

россия

туркмения

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, туркмения, каспийское море, владимир путин, сердар бердымухамедов , экология