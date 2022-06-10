Рейтинг@Mail.ru
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/ekologiya-1794621731.html
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии - РИА Новости, 10.06.2022
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии
РФ и Туркмения продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности и предотвращения трансграничного загрязнения, говорится в подписанной... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:12
2022-06-10T17:32
россия
туркмения
каспийское море
владимир путин
сердар бердымухамедов
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222314_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c7a69274fe190f5f82c60f5dfff83279.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ и Туркмения продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности и предотвращения трансграничного загрязнения, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об углублении стратегического партнерства между странами."Стороны продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в документе.РФ и Туркмения сотрудничают в вопросах охраны акватории Каспийского моря, защиты окружающей среды от загрязнения, а также защиты, сохранения, восстановления, устойчивого и рационального использования биологических ресурсов Каспийского моря и в целях защиты, сохранения и восстановления его экологической системы.
https://ria.ru/20220427/baykal-1785687015.html
россия
туркмения
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222314_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02095c1ce48f902054e73110d1e4c58c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, туркмения, каспийское море, владимир путин, сердар бердымухамедов , экология
17:12 10.06.2022 (обновлено: 17:32 10.06.2022)
 
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии

Россия и Туркмения продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРека Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области
Река Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Река Дон в станице Старочеркасская в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ и Туркмения продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности и предотвращения трансграничного загрязнения, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об углублении стратегического партнерства между странами.
"Стороны продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в документе.
РФ и Туркмения сотрудничают в вопросах охраны акватории Каспийского моря, защиты окружающей среды от загрязнения, а также защиты, сохранения, восстановления, устойчивого и рационального использования биологических ресурсов Каспийского моря и в целях защиты, сохранения и восстановления его экологической системы.
Озеро Байкал на территории республики Бурятия. - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 14:13Туризм
Глава Бурятии уверен, что рост числа туристов не повредит экологии Байкала
 
РоссияТуркменияКаспийское мореВладимир ПутинСердар БердымухамедовЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала