https://ria.ru/20220610/ekologiya-1794621731.html
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии - РИА Новости, 10.06.2022
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии
РФ и Туркмения продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности и предотвращения трансграничного загрязнения, говорится в подписанной... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:12
2022-06-10T17:12
2022-06-10T17:32
россия
туркмения
каспийское море
владимир путин
сердар бердымухамедов
экология
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ и Туркмения продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности и предотвращения трансграничного загрязнения, говорится в подписанной президентами двух стран декларации об углублении стратегического партнерства между странами."Стороны продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в документе.РФ и Туркмения сотрудничают в вопросах охраны акватории Каспийского моря, защиты окружающей среды от загрязнения, а также защиты, сохранения, восстановления, устойчивого и рационального использования биологических ресурсов Каспийского моря и в целях защиты, сохранения и восстановления его экологической системы.
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россия, туркмения, каспийское море, владимир путин, сердар бердымухамедов , экология
17:12 10.06.2022 (обновлено: 17:32 10.06.2022)
Россия и Туркмения продолжат сотрудничество в области экологии
Россия и Туркмения продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности