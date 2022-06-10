https://ria.ru/20220610/donetsk-1794603887.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

Украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, заявило... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:28

2022-06-10T16:28

2022-06-10T16:28

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

нато

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.

https://ria.ru/20220608/vooruzhenie-1793876532.html

донецк (днр)

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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донецк (днр), украина, нато, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины