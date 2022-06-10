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Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/donetsk-1794603887.html
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, заявило... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:28
2022-06-10T16:28
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
нато
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
https://ria.ru/20220608/vooruzhenie-1793876532.html
донецк (днр)
украина
авдеевка
донецкая народная республика
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донецк (днр), украина, нато, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
16:28 10.06.2022
 
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

В ДНР сообщили об обстреле Донецка из натовской артиллерии со стороны украинских войск

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаНАТОАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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