https://ria.ru/20220610/dnr-1794704275.html

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки - РИА Новости, 10.06.2022

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки

Пять мирных жителей погибли и 21 пострадал в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T23:54

2022-06-10T23:54

2022-06-10T23:54

донецкая народная республика

макеевка

горловка

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и 21 пострадал в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В течении 10 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 21 раненом гражданском лице в результате обстрелов населенных пунктов Республики", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за указанный период погибли четыре жителя Горловки и один мирный житель из Макеевки.Также отмечается, что ранения различной степени получили мирные жители из Донецка, Горловки и Макеевки.

https://ria.ru/20220608/naemniki-1793949697.html

донецкая народная республика

макеевка

горловка

украина

донбасс

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донецкая народная республика, макеевка, горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс