Рейтинг@Mail.ru
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/dnr-1794704275.html
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки - РИА Новости, 10.06.2022
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки
Пять мирных жителей погибли и 21 пострадал в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:54
2022-06-10T23:54
донецкая народная республика
макеевка
горловка
украина
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_0:252:2965:1921_1920x0_80_0_0_abffc759d2f96a1ccd236b5ddb66cd4e.jpg
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и 21 пострадал в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В течении 10 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 21 раненом гражданском лице в результате обстрелов населенных пунктов Республики", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за указанный период погибли четыре жителя Горловки и один мирный житель из Макеевки.Также отмечается, что ранения различной степени получили мирные жители из Донецка, Горловки и Макеевки.
https://ria.ru/20220608/naemniki-1793949697.html
донецкая народная республика
макеевка
горловка
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_016f5faddf2b4b84efde1f057046d53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, макеевка, горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс
23:54 10.06.2022
 
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки

ДНР: в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей республики за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке
Жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и 21 пострадал в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В течении 10 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 21 раненом гражданском лице в результате обстрелов населенных пунктов Республики", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, за указанный период погибли четыре жителя Горловки и один мирный житель из Макеевки.
Также отмечается, что ранения различной степени получили мирные жители из Донецка, Горловки и Макеевки.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:39Специальная военная операция на Украине
Киев продолжает вербовать иностранных наемников, заявили в российском МИД
 
Донецкая Народная РеспубликаМакеевкаГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала