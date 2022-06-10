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В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки - РИА Новости, 10.06.2022
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки
Пять мирных жителей погибли и 21 пострадал в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:54
2022-06-10T23:54
2022-06-10T23:54
донецкая народная республика
макеевка
горловка
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и 21 пострадал в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В течении 10 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 21 раненом гражданском лице в результате обстрелов населенных пунктов Республики", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, за указанный период погибли четыре жителя Горловки и один мирный житель из Макеевки.Также отмечается, что ранения различной степени получили мирные жители из Донецка, Горловки и Макеевки.
https://ria.ru/20220608/naemniki-1793949697.html
донецкая народная республика
макеевка
горловка
украина
донбасс
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донецкая народная республика, макеевка, горловка, украина, вооруженные силы украины, донбасс
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять жителей ДНР за сутки
ДНР: в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей республики за сутки