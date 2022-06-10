https://ria.ru/20220610/dnr-1794509784.html

Украина испытывает "снарядный голод", сообщили в ДНР

Украина испытывает "снарядный голод", сообщили в ДНР - РИА Новости, 10.06.2022

Украина испытывает "снарядный голод", сообщили в ДНР

Украинские артиллеристы испытывают снарядный голод на лисичанском направлении, где наступают российские Вооруженные силы вместе с союзными армиями ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:19

2022-06-10T12:19

2022-06-10T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

лисичанск

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794532812_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a58f708d843dca239a30ddd53683781f.jpg

ПОПАСНАЯ (ЛНР), 10 июня – РИА Новости. Украинские артиллеристы испытывают снарядный голод на лисичанском направлении, где наступают российские Вооруженные силы вместе с союзными армиями ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости артиллерист 1-й Славянской бригады ДНР с позывным "Шева".Названная бригада оказывает поддержку военным ЛНР, она, в частности, прикрывает пехотные части при наступлении на Лисичанск со стороны города Попасная. "Чувствуется снарядный голод (с украинской стороны – ред.). Когда все только начиналось, у них артиллерия практически не замолкала. На данный момент ощутима только дальнобойная артиллерия, "Ураганы", а что-то поменьше – у них проблема с боекомплектом", - сказал артиллерист.Его подразделение работает с дальнобойными орудиями Д-30, которые, по его словам, очень эффективны в борьбе с противником. "Мы работаем точно, у них нет шансов. Усталость (среди сослуживцев) есть, но ребята держатся. Пути назад нет, только вперед", - добавил "Шева".Наступление на Лисичанск идет как с юга, со стороны Попасной, где находятся позиции 1-й Славянской бригады ДНР, так и с северо-востока, со стороны Северодонецка. Там российские войска и народная милиция ЛНР уже вышли на позиции, с которых виден сам Лисичанск. В настоящее время это единственный город ЛНР, который находится под контролем Киева.

луганская народная республика

донецкая народная республика

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артиллерист ДНР о "снарядном голоде" украинской артиллерии на лисичанском направлении У украинской артиллерии на лисичанском направлении, где наступают российские военные вместе с силами ЛНР и ДНР, снарядный голод, сказал РИА Новости 2022-06-10T12:19 true PT1M10S

Кадры последствий обстрела Северодонецка Украинские войска обстреливают из ствольной и минометной артиллерии Северодонецк со стороны Лисичанска, мирные граждане вынуждены прятаться в подвалах школ, передает корреспондент РИА Новости из Северодонецка. 2022-06-10T12:19 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, лисичанск, ситуация в днр и лнр, видео