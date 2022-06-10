https://ria.ru/20220610/dnr-1794481710.html

Войска ДНР освободили 235 населенных пунктов

Войска ДНР освободили 235 населенных пунктов - РИА Новости, 10.06.2022

Войска ДНР освободили 235 населенных пунктов

Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России освободили и установили полный контроль над 235 населенными пунктами в Донецкой Народной Республике, РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:59

2022-06-10T10:59

2022-06-10T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России освободили и установили полный контроль над 235 населенными пунктами в Донецкой Народной Республике, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 10 июня 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 235 населенными пунктами, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика