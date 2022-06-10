Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР продвигаются в направлении Славянска - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/dnr-1794481593.html
Силы ДНР продвигаются в направлении Славянска
Силы ДНР продвигаются в направлении Славянска - РИА Новости, 10.06.2022
Силы ДНР продвигаются в направлении Славянска
Подразделения Донецкой Народной Республики приближаются к Славянску, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:57
2022-06-10T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_0:245:3111:1995_1920x0_80_0_0_561011f3419761fde8227e5dcf6820f5.jpg
ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики приближаются к Славянску, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.В штабе добавили, что по состоянию на сегодняшний день группировка войск Донецкой и Луганской республик при огневой поддержке российских Вооруженных сил освободила 235 населенных пунктов в ДНР, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район).Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после начала украинской операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои. С июля 2014-го город контролируют киевские власти.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/kiev-1794194182.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_866a7ceb3cd32bf263ade4bc8e6dab9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр
10:57 10.06.2022 (обновлено: 11:25 10.06.2022)
 
Силы ДНР продвигаются в направлении Славянска

Штаб ДНР заявил, что идет продвижение в направлении Славянска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики приближаются к Славянску, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
"Идет продвижение в направлении Славянска", — говорится в публикации.
В штабе добавили, что по состоянию на сегодняшний день группировка войск Донецкой и Луганской республик при огневой поддержке российских Вооруженных сил освободила 235 населенных пунктов в ДНР, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район).
Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после начала украинской операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои. С июля 2014-го город контролируют киевские власти.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ополченцы на въезде в город Славянск. - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 11:35Специальная военная операция на Украине
Киев на славянском направлении использует население как "живой щит"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала