https://ria.ru/20220610/dnr-1794481593.html

Силы ДНР продвигаются в направлении Славянска

Силы ДНР продвигаются в направлении Славянска - РИА Новости, 10.06.2022

Силы ДНР продвигаются в направлении Славянска

Подразделения Донецкой Народной Республики приближаются к Славянску, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:57

2022-06-10T10:57

2022-06-10T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики приближаются к Славянску, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.В штабе добавили, что по состоянию на сегодняшний день группировка войск Донецкой и Луганской республик при огневой поддержке российских Вооруженных сил освободила 235 населенных пунктов в ДНР, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район).Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после начала украинской операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои. С июля 2014-го город контролируют киевские власти.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/kiev-1794194182.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр