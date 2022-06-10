10:57 10.06.2022 (обновлено: 11:25 10.06.2022)
Силы ДНР продвигаются в направлении Славянска
Штаб ДНР заявил, что идет продвижение в направлении Славянска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
ДОНЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики приближаются к Славянску, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
"Идет продвижение в направлении Славянска", — говорится в публикации.
В штабе добавили, что по состоянию на сегодняшний день группировка войск Донецкой и Луганской республик при огневой поддержке российских Вооруженных сил освободила 235 населенных пунктов в ДНР, включая Триполье, Владимировку (Артемовский район), Ставки и Липовое (Краснолиманский район).
Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после начала украинской операции против жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои. С июля 2014-го город контролируют киевские власти.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.