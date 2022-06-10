https://ria.ru/20220610/dnr-1794478935.html

Украинские войска за время эскалации обстреляли ДНР более четырех тысяч раз

Украинские войска за время эскалации обстреляли ДНР более четырех тысяч раз - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска за время эскалации обстреляли ДНР более четырех тысяч раз

Украинские войска 4134 раза обстреляли территорию ДНР за 114 дней эскалации, погибли 162 мирных жителя, ранения получили 750 человек, сообщает представительство РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:45

2022-06-10T10:45

2022-06-10T12:03

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска 4134 раза обстреляли территорию ДНР за 114 дней эскалации, погибли 162 мирных жителя, ранения получили 750 человек, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 114 дней эскалации погибли 162 гражданских лица, в т.ч. 8 детей. Ранения различной степени тяжести получили 750 гражданских лиц, в том числе 56 детей… За 114 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 4134 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3817", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что были зафиксированы повреждения около 4,3 тысячи жилых домостроений, 913 объектов гражданской инфраструктуры, 472 транспортных средств.

https://radiosputnik.ria.ru/20220610/slavyansk-1794486289.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина