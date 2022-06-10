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Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, выпустив 396 боеприпасов, один мирный житель погиб, еще семь были ранены, сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:10
2022-06-10T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, выпустив 396 боеприпасов, один мирный житель погиб, еще семь были ранены, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... (Выпущено) 396 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении семи гражданских лиц в Калининском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Красном Партизане", - сообщается в Telegram-канале представительства.Данные приведены за период с 3.00 (совпадает с мск) 9 июня по 3.00 10 июня.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), днр
09:10 10.06.2022
 
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб

Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб, еще семь ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМальчик возле дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка
Мальчик возле дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мальчик возле дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ Донецка
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, выпустив 396 боеприпасов, один мирный житель погиб, еще семь были ранены, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... (Выпущено) 396 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении семи гражданских лиц в Калининском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Красном Партизане", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Данные приведены за период с 3.00 (совпадает с мск) 9 июня по 3.00 10 июня.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июня, 13:57Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДНР
 
 
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