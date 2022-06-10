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Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб - РИА Новости, 10.06.2022
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, выпустив 396 боеприпасов, один мирный житель погиб, еще семь были ранены, сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:10
2022-06-10T09:10
2022-06-10T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, выпустив 396 боеприпасов, один мирный житель погиб, еще семь были ранены, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... (Выпущено) 396 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении семи гражданских лиц в Калининском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Красном Партизане", - сообщается в Telegram-канале представительства.Данные приведены за период с 3.00 (совпадает с мск) 9 июня по 3.00 10 июня.
донецк (днр)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), днр
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли ДНР, один человек погиб, еще семь ранены