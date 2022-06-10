https://ria.ru/20220610/desantniki-1794604909.html

ЕР поможет построить комплекс подготовки десантников для кадетов Ингушетии

ЕР поможет построить комплекс подготовки десантников для кадетов Ингушетии - РИА Новости, 10.06.2022

ЕР поможет построить комплекс подготовки десантников для кадетов Ингушетии

"Единая Россия" поможет властям Ингушетии построить в республиканском Горском кадетском корпусе комплекс для подготовки десантников, сообщил секретарь генсовета РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:31

2022-06-10T16:31

2022-06-10T16:31

республика ингушетия

единая россия

назрановский район

республика ингушетия

россия

политика

андрей турчак

совет федерации рф

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НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. "Единая Россия" поможет властям Ингушетии построить в республиканском Горском кадетском корпусе комплекс для подготовки десантников, сообщил секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.В пятницу Турчак вместе с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым принял участие в церемонии открытия современного бассейна в Горском кадетском корпусе в селении Сурхахи в Назрановском районе."От себя лично, от лица руководства "Единой России" поздравляю вас с открытием этого прекрасного спортивного комплекса высокого уровня. Корпус развивается, в ближайшее время запланировано строительство полосы препятствий и других объектов подготовки кадетов. И мы предложили построить воздушно-десантный комплекс, чтобы ребята могли получать азы подготовки и поступать в Рязанское воздушно-десантное училище, другие военные учебные заведения. "Единая Россия" возьмет на себя этот блок", - приводит слова Турчака пресс-служба главы региона.Калиматов отметил, что открытие бассейна повышает учебно-материальную базу кадетского корпуса, которая поможет готовить квалифицированных специалистов военного дела. "Каждый будущий защитник Отечества должен учиться, воспитываться, развиваться интеллектуально, физически и духовно в оптимальных, комфортных условиях", - подчеркнул он. По словам главы Ингушетии, опыт настоящего времени показывает, насколько важно создание таких условий для тех, кто выбрал профессию военного.По информации пресс-службы, бассейн в Горском кадетском корпусе построили за год. Он 25 метров в длину, имеет 5 дорожек, шириной 1,6 метра, глубина составляет от 1,5 до 3 метров. При строительстве использованы передовые технологии, современные материалы с усиленным запасом прочности и инновационное оборудование. Плавательный комплекс оснащен раздевалками, душевыми кабинами. Оборудованы кабинеты для инструкторов и медиков.

https://ria.ru/20220607/tsekh-1793796269.html

https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790878461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

единая россия, назрановский район, республика ингушетия, россия, политика, андрей турчак, совет федерации рф