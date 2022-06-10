https://ria.ru/20220610/desantniki-1794604909.html
ЕР поможет построить комплекс подготовки десантников для кадетов Ингушетии
ЕР поможет построить комплекс подготовки десантников для кадетов Ингушетии - РИА Новости, 10.06.2022
ЕР поможет построить комплекс подготовки десантников для кадетов Ингушетии
"Единая Россия" поможет властям Ингушетии построить в республиканском Горском кадетском корпусе комплекс для подготовки десантников, сообщил секретарь генсовета РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:31
2022-06-10T16:31
2022-06-10T16:31
республика ингушетия
единая россия
назрановский район
республика ингушетия
россия
политика
андрей турчак
совет федерации рф
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НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. "Единая Россия" поможет властям Ингушетии построить в республиканском Горском кадетском корпусе комплекс для подготовки десантников, сообщил секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.В пятницу Турчак вместе с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым принял участие в церемонии открытия современного бассейна в Горском кадетском корпусе в селении Сурхахи в Назрановском районе."От себя лично, от лица руководства "Единой России" поздравляю вас с открытием этого прекрасного спортивного комплекса высокого уровня. Корпус развивается, в ближайшее время запланировано строительство полосы препятствий и других объектов подготовки кадетов. И мы предложили построить воздушно-десантный комплекс, чтобы ребята могли получать азы подготовки и поступать в Рязанское воздушно-десантное училище, другие военные учебные заведения. "Единая Россия" возьмет на себя этот блок", - приводит слова Турчака пресс-служба главы региона.Калиматов отметил, что открытие бассейна повышает учебно-материальную базу кадетского корпуса, которая поможет готовить квалифицированных специалистов военного дела. "Каждый будущий защитник Отечества должен учиться, воспитываться, развиваться интеллектуально, физически и духовно в оптимальных, комфортных условиях", - подчеркнул он. По словам главы Ингушетии, опыт настоящего времени показывает, насколько важно создание таких условий для тех, кто выбрал профессию военного.По информации пресс-службы, бассейн в Горском кадетском корпусе построили за год. Он 25 метров в длину, имеет 5 дорожек, шириной 1,6 метра, глубина составляет от 1,5 до 3 метров. При строительстве использованы передовые технологии, современные материалы с усиленным запасом прочности и инновационное оборудование. Плавательный комплекс оснащен раздевалками, душевыми кабинами. Оборудованы кабинеты для инструкторов и медиков.
https://ria.ru/20220607/tsekh-1793796269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, назрановский район, республика ингушетия, россия, политика, андрей турчак, совет федерации рф
ЕР поможет построить комплекс подготовки десантников для кадетов Ингушетии
"Единая Россия" поможет построить комплекс подготовки десантников для кадетов в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости.
"Единая Россия" поможет властям Ингушетии построить в республиканском Горском кадетском корпусе комплекс для подготовки десантников, сообщил
секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
В пятницу Турчак вместе с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым принял участие в церемонии открытия современного бассейна в Горском кадетском корпусе в селении Сурхахи в Назрановском районе
.
"От себя лично, от лица руководства "Единой России
" поздравляю вас с открытием этого прекрасного спортивного комплекса высокого уровня. Корпус развивается, в ближайшее время запланировано строительство полосы препятствий и других объектов подготовки кадетов. И мы предложили построить воздушно-десантный комплекс, чтобы ребята могли получать азы подготовки и поступать в Рязанское воздушно-десантное училище, другие военные учебные заведения. "Единая Россия" возьмет на себя этот блок", - приводит слова Турчака пресс-служба главы региона.
Калиматов отметил, что открытие бассейна повышает учебно-материальную базу кадетского корпуса, которая поможет готовить квалифицированных специалистов военного дела. "Каждый будущий защитник Отечества должен учиться, воспитываться, развиваться интеллектуально, физически и духовно в оптимальных, комфортных условиях", - подчеркнул он. По словам главы Ингушетии, опыт настоящего времени показывает, насколько важно создание таких условий для тех, кто выбрал профессию военного.
По информации пресс-службы, бассейн в Горском кадетском корпусе построили за год. Он 25 метров в длину, имеет 5 дорожек, шириной 1,6 метра, глубина составляет от 1,5 до 3 метров. При строительстве использованы передовые технологии, современные материалы с усиленным запасом прочности и инновационное оборудование. Плавательный комплекс оснащен раздевалками, душевыми кабинами. Оборудованы кабинеты для инструкторов и медиков.