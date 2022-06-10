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Во Франции введут чеки на продукты для людей с низкими доходами - РИА Новости, 10.06.2022
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Во Франции введут чеки на продукты для людей с низкими доходами
Во Франции введут чеки на продукты для людей с низкими доходами - РИА Новости, 10.06.2022
Во Франции введут чеки на продукты для людей с низкими доходами
Власти Франции введут продуктовые чеки для поддержки людей с низкими доходами в 2023 году, сообщил в пятницу министр-делегат по вопросам общественных счетов при РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:15
2022-06-10T17:17
в мире
франция
инфляция
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Власти Франции введут продуктовые чеки для поддержки людей с низкими доходами в 2023 году, сообщил в пятницу министр-делегат по вопросам общественных счетов при Минфине республики Габриэль Атталь.Еще в конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом. Он также выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир в свете событий на Украине.Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая. Цены на энергоносители подскочили на 28% за год.
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в мире, франция, инфляция
17:15 10.06.2022 (обновлено: 17:17 10.06.2022)
 
Во Франции введут чеки на продукты для людей с низкими доходами

Французский министр Атталь сообщил о введении чеков на продукты для малоимущих с 2023 года

© AP Photo / Remy de la MauviniereТележка в супермаркете Carrefour в Шамбурси, Франция
Тележка в супермаркете Carrefour в Шамбурси, Франция - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
Тележка в супермаркете Carrefour в Шамбурси, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Власти Франции введут продуктовые чеки для поддержки людей с низкими доходами в 2023 году, сообщил в пятницу министр-делегат по вопросам общественных счетов при Минфине республики Габриэль Атталь.
"Целью введения продуктовых чеков является поддержка французов, у которых нет средств на местные продукты… Мы продолжаем работу по введению чеков с министром сельского хозяйства и надеемся, что сможем ввести эту меру в 2023 году", - сказал Атталь в эфире радиостанции France Info.
Еще в конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом. Он также выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир в свете событий на Украине.
Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая. Цены на энергоносители подскочили на 28% за год.
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