https://ria.ru/20220610/cheki-1794622760.html

Во Франции введут чеки на продукты для людей с низкими доходами

Во Франции введут чеки на продукты для людей с низкими доходами - РИА Новости, 10.06.2022

Во Франции введут чеки на продукты для людей с низкими доходами

Власти Франции введут продуктовые чеки для поддержки людей с низкими доходами в 2023 году, сообщил в пятницу министр-делегат по вопросам общественных счетов при РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:15

2022-06-10T17:15

2022-06-10T17:17

в мире

франция

инфляция

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Власти Франции введут продуктовые чеки для поддержки людей с низкими доходами в 2023 году, сообщил в пятницу министр-делегат по вопросам общественных счетов при Минфине республики Габриэль Атталь.Еще в конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом. Он также выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир в свете событий на Украине.Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая. Цены на энергоносители подскочили на 28% за год.

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франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, инфляция