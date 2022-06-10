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Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков

Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков - РИА Новости, 14.06.2022

Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков

Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков за год его работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-10T12:32

2022-06-10T12:32

2022-06-14T15:34

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков за год его работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства добавили, что за год оценку работы слесарей "Мосгаза" оставили более половины пользователей, треть из них приложили к отзыву фото или голосовое сообщение, а также, что с помощью сервиса можно оставить контакты для прямой связи со специалистом и указать, в какое время клиенту удобнее его принять.Отмечается, что в честь первого дня рождения сервиса подписчики чат-бота получат приятный бонус от сервисной службы "Мосгаза" – бесплатную услугу по установке или замене газовой подводки и газового крана на опуске к прибору в случае ее заказа с 13 по 19 июня этого года.

https://realty.ria.ru/20220530/mosgaz-1791731295.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, мосгаз, москва