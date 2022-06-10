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Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков - РИА Новости, 14.06.2022
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Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков
Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков - РИА Новости, 14.06.2022
Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков
Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков за год его работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-10T12:32
2022-06-14T15:34
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общество
мосгаз
москва
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков за год его работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства добавили, что за год оценку работы слесарей "Мосгаза" оставили более половины пользователей, треть из них приложили к отзыву фото или голосовое сообщение, а также, что с помощью сервиса можно оставить контакты для прямой связи со специалистом и указать, в какое время клиенту удобнее его принять.Отмечается, что в честь первого дня рождения сервиса подписчики чат-бота получат приятный бонус от сервисной службы "Мосгаза" – бесплатную услугу по установке или замене газовой подводки и газового крана на опуске к прибору в случае ее заказа с 13 по 19 июня этого года.
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общество, мосгаз, москва
12:32 10.06.2022 (обновлено: 15:34 14.06.2022)
 

Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРаботники МУП "Мосгаз" города Москвы.
Работники МУП Мосгаз города Москвы. - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков за год его работы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Более 33 тысяч горожан воспользовались чат-ботом столичных газовиков за год работы. Telegram-бот сообщает точную дату плановой проверки газового оборудования и напоминает пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а после просит оставить обратную связь о работе специалиста. Отзыв можно сопроводить фото и видео", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства добавили, что за год оценку работы слесарей "Мосгаза" оставили более половины пользователей, треть из них приложили к отзыву фото или голосовое сообщение, а также, что с помощью сервиса можно оставить контакты для прямой связи со специалистом и указать, в какое время клиенту удобнее его принять.
Отмечается, что в честь первого дня рождения сервиса подписчики чат-бота получат приятный бонус от сервисной службы "Мосгаза" – бесплатную услугу по установке или замене газовой подводки и газового крана на опуске к прибору в случае ее заказа с 13 по 19 июня этого года.
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