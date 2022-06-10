https://ria.ru/20220610/byudzhety-1794605948.html

В Калуге предложили, как сбалансировать регбюджеты в условиях санкций

В Калуге предложили, как сбалансировать регбюджеты в условиях санкций - РИА Новости, 10.06.2022

В Калуге предложили, как сбалансировать регбюджеты в условиях санкций

Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев внес ряд предложений, которые помогут сбалансировать региональные бюджеты в условиях санкций и... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:34

2022-06-10T16:34

2022-06-10T16:34

калужская область

калужская область

экономика

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КАЛУГА, 10 июн – РИА Новости. Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев внес ряд предложений, которые помогут сбалансировать региональные бюджеты в условиях санкций и экономического давления, в частности, по его мнению, необходимо возвращать субъектам один процент по налогу на прибыль, сообщает пресс-служба Заксобрания.Сообщается, что в пятницу в Суздале во Владимирской области на выездном заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам состоялось обсуждение вопросов сбалансированности бюджетов субъектов РФ и формирования федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.Совместные предложения от минфина Калужской области и Заксобрания региона озвучил спикер областного парламента Геннадий Новосельцев. Он поблагодарил Совфед за то, что тот частично учел просьбу калужских депутатов о передаче на региональный уровень доходов от акцизов на табачную продукцию."Наше предложение также было о возврате субъектам одного процента по налогу на прибыль. Просим рассмотреть вопрос и сократить период с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2022 года, в течение которого этот процент зачисляется в федеральный бюджет", - цитирует Новосельцева пресс-служба Заксобрания.Спикер напомнил, что с 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций. "Это привело к значительным выпадающим доходам бюджетов субъектов. В Калужской области объем выпадающих доходов консолидированного бюджета в 2019 году сложился в сумме 1,4 миллиарда рублей, в 2020 году - 2,2 миллиарда рублей. Предлагаем вернуть данные налоговые платежи в доход субъектов", - подчеркнул Новосельцев.Он также предложил внести изменения в порядок регистрации прав на недвижимое имущество и установить фиксированный срок постановки физическими лицами на кадастровый учет объектов капитального строительства и регистрации прав на них. По словам Новосельцева, действующее законодательство не устанавливает эти сроки, из-за чего регионы не получают те налоги, которые после завершения строительства человек мог бы платить в местный бюджет.Еще ряд предложения касался предоставления межбюджетных трансфертов регионам из федерального бюджета. Одно из предложений особенно актуально для Калужской области, подчеркнул Новосельцев."Мы просим оказывать необходимую финансовую поддержку из федерального бюджета субъектам, имеющим статус "региона-донора", не получающим дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и имеющим уровень бюджетной обеспеченности не выше 1,1 с возможным распределением "регионов-доноров" по группам. К примеру, можно было бы предусмотреть на федеральном уровне возможность выделения дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", - сказал спикер.

https://ria.ru/20220603/forum-1792966945.html

https://ria.ru/20220422/lgoty-1784946463.html

калужская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, экономика