Рейтинг@Mail.ru
В Калуге предложили, как сбалансировать регбюджеты в условиях санкций - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20220610/byudzhety-1794605948.html
В Калуге предложили, как сбалансировать регбюджеты в условиях санкций
В Калуге предложили, как сбалансировать регбюджеты в условиях санкций - РИА Новости, 10.06.2022
В Калуге предложили, как сбалансировать регбюджеты в условиях санкций
Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев внес ряд предложений, которые помогут сбалансировать региональные бюджеты в условиях санкций и... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:34
2022-06-10T16:34
калужская область
калужская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb8c04d946d69c5e75103c3138be23b5.jpg
КАЛУГА, 10 июн – РИА Новости. Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев внес ряд предложений, которые помогут сбалансировать региональные бюджеты в условиях санкций и экономического давления, в частности, по его мнению, необходимо возвращать субъектам один процент по налогу на прибыль, сообщает пресс-служба Заксобрания.Сообщается, что в пятницу в Суздале во Владимирской области на выездном заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам состоялось обсуждение вопросов сбалансированности бюджетов субъектов РФ и формирования федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.Совместные предложения от минфина Калужской области и Заксобрания региона озвучил спикер областного парламента Геннадий Новосельцев. Он поблагодарил Совфед за то, что тот частично учел просьбу калужских депутатов о передаче на региональный уровень доходов от акцизов на табачную продукцию."Наше предложение также было о возврате субъектам одного процента по налогу на прибыль. Просим рассмотреть вопрос и сократить период с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2022 года, в течение которого этот процент зачисляется в федеральный бюджет", - цитирует Новосельцева пресс-служба Заксобрания.Спикер напомнил, что с 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций. "Это привело к значительным выпадающим доходам бюджетов субъектов. В Калужской области объем выпадающих доходов консолидированного бюджета в 2019 году сложился в сумме 1,4 миллиарда рублей, в 2020 году - 2,2 миллиарда рублей. Предлагаем вернуть данные налоговые платежи в доход субъектов", - подчеркнул Новосельцев.Он также предложил внести изменения в порядок регистрации прав на недвижимое имущество и установить фиксированный срок постановки физическими лицами на кадастровый учет объектов капитального строительства и регистрации прав на них. По словам Новосельцева, действующее законодательство не устанавливает эти сроки, из-за чего регионы не получают те налоги, которые после завершения строительства человек мог бы платить в местный бюджет.Еще ряд предложения касался предоставления межбюджетных трансфертов регионам из федерального бюджета. Одно из предложений особенно актуально для Калужской области, подчеркнул Новосельцев."Мы просим оказывать необходимую финансовую поддержку из федерального бюджета субъектам, имеющим статус "региона-донора", не получающим дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и имеющим уровень бюджетной обеспеченности не выше 1,1 с возможным распределением "регионов-доноров" по группам. К примеру, можно было бы предусмотреть на федеральном уровне возможность выделения дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", - сказал спикер.
https://ria.ru/20220603/forum-1792966945.html
https://ria.ru/20220422/lgoty-1784946463.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eda58fc8e71f67fedab218a56ae40ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, экономика
16:34 10.06.2022
 

В Калуге предложили, как сбалансировать регбюджеты в условиях санкций

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 10 июн – РИА Новости. Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев внес ряд предложений, которые помогут сбалансировать региональные бюджеты в условиях санкций и экономического давления, в частности, по его мнению, необходимо возвращать субъектам один процент по налогу на прибыль, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сообщается, что в пятницу в Суздале во Владимирской области на выездном заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам состоялось обсуждение вопросов сбалансированности бюджетов субъектов РФ и формирования федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
Совместные предложения от минфина Калужской области и Заксобрания региона озвучил спикер областного парламента Геннадий Новосельцев. Он поблагодарил Совфед за то, что тот частично учел просьбу калужских депутатов о передаче на региональный уровень доходов от акцизов на табачную продукцию.
"Наше предложение также было о возврате субъектам одного процента по налогу на прибыль. Просим рассмотреть вопрос и сократить период с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2022 года, в течение которого этот процент зачисляется в федеральный бюджет", - цитирует Новосельцева пресс-служба Заксобрания.
Медицинский форум Пульс времени открылся в Калужской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:09Калужская область
Медицинский форум "Пульс времени" открылся в Калужской области
Спикер напомнил, что с 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций. "Это привело к значительным выпадающим доходам бюджетов субъектов. В Калужской области объем выпадающих доходов консолидированного бюджета в 2019 году сложился в сумме 1,4 миллиарда рублей, в 2020 году - 2,2 миллиарда рублей. Предлагаем вернуть данные налоговые платежи в доход субъектов", - подчеркнул Новосельцев.
Он также предложил внести изменения в порядок регистрации прав на недвижимое имущество и установить фиксированный срок постановки физическими лицами на кадастровый учет объектов капитального строительства и регистрации прав на них. По словам Новосельцева, действующее законодательство не устанавливает эти сроки, из-за чего регионы не получают те налоги, которые после завершения строительства человек мог бы платить в местный бюджет.
Еще ряд предложения касался предоставления межбюджетных трансфертов регионам из федерального бюджета. Одно из предложений особенно актуально для Калужской области, подчеркнул Новосельцев.
"Мы просим оказывать необходимую финансовую поддержку из федерального бюджета субъектам, имеющим статус "региона-донора", не получающим дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и имеющим уровень бюджетной обеспеченности не выше 1,1 с возможным распределением "регионов-доноров" по группам. К примеру, можно было бы предусмотреть на федеральном уровне возможность выделения дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", - сказал спикер.
Заправочные колонки на газозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 16:06Калужская область
Калужская область будет предоставлять льготы на землю под газовые заправки
 
Калужская областьКалужская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала