Рейтинг@Mail.ru
США вскоре выделят финансы на борьбу с кризисами в Латинской Америке - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/borba-1794441472.html
США вскоре выделят финансы на борьбу с кризисами в Латинской Америке
США вскоре выделят финансы на борьбу с кризисами в Латинской Америке - РИА Новости, 10.06.2022
США вскоре выделят финансы на борьбу с кризисами в Латинской Америке
США в ближайшие дни намерены выделить свыше 645 миллионов долларов на борьбу с проблемами в сфере продовольственной безопасности, миграции и природных... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T01:30
2022-06-10T01:55
в мире
сша
латинская америка
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1920x0_80_0_0_a8f5a29166e61be854e7ac05df68f8db.jpg
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. США в ближайшие дни намерены выделить свыше 645 миллионов долларов на борьбу с проблемами в сфере продовольственной безопасности, миграции и природных катаклизмов в Латинской Америке, заявил в четверг американский президент Джо Байден."В ближайшие несколько дней мы намерены объявить о выделении свыше 645 миллионов долларов в рамках помощи в борьбе с проблемами продовольственной безопасности региона, а также чтобы укрепить способность этих стран противостоять природным бедствиям и историческому потоку мигрантов и беженцев", - сказал Байден, выступая на проходящем в эти дни в Лос-Анджелесе Саммите Америк. Трансляцию речи вел Белый дом.Как отметил глава государства, ни одна страна Северной и Южной Америк не осталась незатронутой проблемой миграционных потоков. "На мой взгляд, наша общая ответственность состоит в том, чтобы противостоять этому вызову", - подчеркнул президент США.Ранее на текущей неделе администрация Байдена анонсировала планы выделить порядка 331 миллиона долларов в целях разрешения проблем продовольственной безопасности в Латинской Америке.Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
https://ria.ru/20220610/boykot-1794439445.html
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_99fcae7ce546066d38d739e07a346350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, латинская америка, джо байден
01:30 10.06.2022 (обновлено: 01:55 10.06.2022)
 
США вскоре выделят финансы на борьбу с кризисами в Латинской Америке

США вскоре выделят 654 миллиона долларов на борьбу с рядом кризисов в Латинской Америке

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. США в ближайшие дни намерены выделить свыше 645 миллионов долларов на борьбу с проблемами в сфере продовольственной безопасности, миграции и природных катаклизмов в Латинской Америке, заявил в четверг американский президент Джо Байден.
"В ближайшие несколько дней мы намерены объявить о выделении свыше 645 миллионов долларов в рамках помощи в борьбе с проблемами продовольственной безопасности региона, а также чтобы укрепить способность этих стран противостоять природным бедствиям и историческому потоку мигрантов и беженцев", - сказал Байден, выступая на проходящем в эти дни в Лос-Анджелесе Саммите Америк. Трансляцию речи вел Белый дом.
Как отметил глава государства, ни одна страна Северной и Южной Америк не осталась незатронутой проблемой миграционных потоков. "На мой взгляд, наша общая ответственность состоит в том, чтобы противостоять этому вызову", - подчеркнул президент США.
Ранее на текущей неделе администрация Байдена анонсировала планы выделить порядка 331 миллиона долларов в целях разрешения проблем продовольственной безопасности в Латинской Америке.
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
00:46
Байдена не беспокоит решение ряда стран бойкотировать Саммит Америк
Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
 
В миреСШАЛатинская АмерикаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала