01:30 10.06.2022 (обновлено: 01:55 10.06.2022)
США вскоре выделят финансы на борьбу с кризисами в Латинской Америке
США вскоре выделят 654 миллиона долларов на борьбу с рядом кризисов в Латинской Америке
Американские доллары. Архивное фото
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. США в ближайшие дни намерены выделить свыше 645 миллионов долларов на борьбу с проблемами в сфере продовольственной безопасности, миграции и природных катаклизмов в Латинской Америке, заявил в четверг американский президент Джо Байден.
"В ближайшие несколько дней мы намерены объявить о выделении свыше 645 миллионов долларов в рамках помощи в борьбе с проблемами продовольственной безопасности региона, а также чтобы укрепить способность этих стран противостоять природным бедствиям и историческому потоку мигрантов и беженцев", - сказал Байден, выступая на проходящем в эти дни в Лос-Анджелесе Саммите Америк. Трансляцию речи вел Белый дом.
Как отметил глава государства, ни одна страна Северной и Южной Америк не осталась незатронутой проблемой миграционных потоков. "На мой взгляд, наша общая ответственность состоит в том, чтобы противостоять этому вызову", - подчеркнул президент США.
Ранее на текущей неделе администрация Байдена анонсировала планы выделить порядка 331 миллиона долларов в целях разрешения проблем продовольственной безопасности в Латинской Америке.
Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.