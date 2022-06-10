https://ria.ru/20220610/borba-1794441472.html

США вскоре выделят финансы на борьбу с кризисами в Латинской Америке

США вскоре выделят финансы на борьбу с кризисами в Латинской Америке - РИА Новости, 10.06.2022

США вскоре выделят финансы на борьбу с кризисами в Латинской Америке

США в ближайшие дни намерены выделить свыше 645 миллионов долларов на борьбу с проблемами в сфере продовольственной безопасности, миграции и природных... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T01:30

2022-06-10T01:30

2022-06-10T01:55

в мире

сша

латинская америка

джо байден

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. США в ближайшие дни намерены выделить свыше 645 миллионов долларов на борьбу с проблемами в сфере продовольственной безопасности, миграции и природных катаклизмов в Латинской Америке, заявил в четверг американский президент Джо Байден."В ближайшие несколько дней мы намерены объявить о выделении свыше 645 миллионов долларов в рамках помощи в борьбе с проблемами продовольственной безопасности региона, а также чтобы укрепить способность этих стран противостоять природным бедствиям и историческому потоку мигрантов и беженцев", - сказал Байден, выступая на проходящем в эти дни в Лос-Анджелесе Саммите Америк. Трансляцию речи вел Белый дом.Как отметил глава государства, ни одна страна Северной и Южной Америк не осталась незатронутой проблемой миграционных потоков. "На мой взгляд, наша общая ответственность состоит в том, чтобы противостоять этому вызову", - подчеркнул президент США.Ранее на текущей неделе администрация Байдена анонсировала планы выделить порядка 331 миллиона долларов в целях разрешения проблем продовольственной безопасности в Латинской Америке.Саммит Америк - встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум проходит в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.

https://ria.ru/20220610/boykot-1794439445.html

сша

латинская америка

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в мире, сша, латинская америка, джо байден