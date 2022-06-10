https://ria.ru/20220610/bol-1794440853.html

Названа главная причина головной боли летом

Названа главная причина головной боли летом - РИА Новости, 10.06.2022

Названа главная причина головной боли летом

Почему летом голова может болеть чаще, чем обычно, и как избавиться от этого недомогания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T02:10

2022-06-10T02:10

2022-06-10T02:10

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Почему летом голова может болеть чаще, чем обычно, и как избавиться от этого недомогания, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.В теплое время года у человека усиливается потоотделение, и это может приводить к нехватке воды в организме, отметил врач. По его словам, дефицит жидкости – это самая распространенная причина головных болей, возникающих летом.Нехватка воды в организме может приводить к ухудшению кровоснабжения мозга, продолжил невролог."Из-за этого ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, а значит, и кровоснабжение всех органов, в том числе самого главного органа, который потребляет огромное количество энергии, – головного мозга. Поэтому и возникает головная боль", – объяснил Хорошев.Летом нужно выпивать от двух до двух с половиной литров воды в сутки, и тогда сезонные головные боли "станут просто воспоминанием", посоветовал врач. А зимой достаточно употреблять от полутора до двух литров жидкости ежедневно, считает Хорошев.Однако эти рекомендации предназначены для здоровых людей, предупредил он. Если у человека есть заболевания сердца или почек, то большое количество воды ему может быть противопоказано, подчеркнул врач."Еще одно исключение – когда у человека есть асцит, то есть состояние, когда в брюшной полости скапливается большое количество жидкости. У всех там есть небольшое количество жидкости, плещется примерно 30-100 миллилитров, но у некоторых людей из-за ряда заболеваний, особенно печени, количество воды в брюшной полости может увеличиваться даже до нескольких литров", – добавил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/davlenie-1790647469.html

https://rsport.ria.ru/20220323/chay-1779520103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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