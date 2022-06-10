На Украине заявили, что израсходовали почти все боеприпасы
Представитель военной разведки Украины Скибицкий: у ВСУ почти закончились боеприпасы
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области
ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска почти израсходовали все артиллерийские боеприпасы и полагаются на оружие от Запада.
По его словам, украинские войска проигрывают с точки зрения артиллерии. Он подчеркнул, что "все теперь зависит" от того, что "Запад дает" Украине. Скибицкий добавил, что у Украины одно артиллерийское орудие на 10-15 российских, а западные партнеры дали Украине "около 10% от того, что у них есть".
"Мы почти израсходовали все наши (артиллерийские) боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра", - заявил Скибицкий британской газете Guardian.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.