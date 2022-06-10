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На Украине заявили, что израсходовали почти все боеприпасы - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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На Украине заявили, что израсходовали почти все боеприпасы
На Украине заявили, что израсходовали почти все боеприпасы - РИА Новости, 10.06.2022
На Украине заявили, что израсходовали почти все боеприпасы
Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска почти израсходовали все артиллерийские боеприпасы и полагаются на оружие от РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:55
2022-06-10T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
нато
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ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска почти израсходовали все артиллерийские боеприпасы и полагаются на оружие от Запада.По его словам, украинские войска проигрывают с точки зрения артиллерии. Он подчеркнул, что "все теперь зависит" от того, что "Запад дает" Украине. Скибицкий добавил, что у Украины одно артиллерийское орудие на 10-15 российских, а западные партнеры дали Украине "около 10% от того, что у них есть"."Мы почти израсходовали все наши (артиллерийские) боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра", - заявил Скибицкий британской газете Guardian.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, нато
10:55 10.06.2022
 
На Украине заявили, что израсходовали почти все боеприпасы

Представитель военной разведки Украины Скибицкий: у ВСУ почти закончились боеприпасы

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области
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ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска почти израсходовали все артиллерийские боеприпасы и полагаются на оружие от Запада.
По его словам, украинские войска проигрывают с точки зрения артиллерии. Он подчеркнул, что "все теперь зависит" от того, что "Запад дает" Украине. Скибицкий добавил, что у Украины одно артиллерийское орудие на 10-15 российских, а западные партнеры дали Украине "около 10% от того, что у них есть".
"Мы почти израсходовали все наши (артиллерийские) боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра", - заявил Скибицкий британской газете Guardian.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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