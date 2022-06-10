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В США цены на бензин достигли исторического максимума - РИА Новости, 10.06.2022
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В США цены на бензин достигли исторического максимума
В США цены на бензин достигли исторического максимума - РИА Новости, 10.06.2022
В США цены на бензин достигли исторического максимума
Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра), говорится в опубликованных сегодня данных компании-агрегатора цен РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:15
2022-06-10T18:15
сша
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в мире
цены
бензин
топливо
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра), говорится в опубликованных сегодня данных компании-агрегатора цен на автозаправках страны GasBuddy.В качестве причин подорожания аналитики компании указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по её переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.По опубликованной ранее сегодня информации Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость топлива в США составляет 4,986 доллара за галлон.
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сша, россия, в мире, цены, бензин, топливо
18:15 10.06.2022
 
В США цены на бензин достигли исторического максимума

Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон

© AP Photo / David ZalubowskiАвтомобильная заправка в Денвере, США
Автомобильная заправка в Денвере, США - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобильная заправка в Денвере, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра), говорится в опубликованных сегодня данных компании-агрегатора цен на автозаправках страны GasBuddy.
"Хуже всего то, что спрос не реагирует на резкий рост цен на бензин, что означает высокую вероятность дальнейшего роста цен в ближайшие недели”, - заявил руководитель анализа топливного рынка GasBuddy Патрик Де Хаан.
В качестве причин подорожания аналитики компании указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по её переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.
По опубликованной ранее сегодня информации Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость топлива в США составляет 4,986 доллара за галлон.
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