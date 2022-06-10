https://ria.ru/20220610/benzin-1794646057.html
В США цены на бензин достигли исторического максимума
В США цены на бензин достигли исторического максимума - РИА Новости, 10.06.2022
В США цены на бензин достигли исторического максимума
Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра), говорится в опубликованных сегодня данных компании-агрегатора цен РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:15
2022-06-10T18:15
2022-06-10T18:15
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бензин
топливо
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра), говорится в опубликованных сегодня данных компании-агрегатора цен на автозаправках страны GasBuddy.В качестве причин подорожания аналитики компании указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по её переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.По опубликованной ранее сегодня информации Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость топлива в США составляет 4,986 доллара за галлон.
https://ria.ru/20220610/serbiya-1794620702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, цены, бензин, топливо
В США цены на бензин достигли исторического максимума
Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон