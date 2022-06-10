https://ria.ru/20220610/benzin-1794646057.html

В США цены на бензин достигли исторического максимума

В США цены на бензин достигли исторического максимума - РИА Новости, 10.06.2022

В США цены на бензин достигли исторического максимума

Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра), говорится в опубликованных сегодня данных компании-агрегатора цен РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:15

2022-06-10T18:15

2022-06-10T18:15

сша

россия

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цены

бензин

топливо

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра), говорится в опубликованных сегодня данных компании-агрегатора цен на автозаправках страны GasBuddy.В качестве причин подорожания аналитики компании указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по её переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.По опубликованной ранее сегодня информации Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость топлива в США составляет 4,986 доллара за галлон.

https://ria.ru/20220610/serbiya-1794620702.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, в мире, цены, бензин, топливо