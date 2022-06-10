Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220610/belorussiya-1794508719.html
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года - РИА Новости, 10.06.2022
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует сделать выводы из событий августа 2020 года, иначе "мы сделаем крупный шаг к украинским событиям". РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:18
2022-06-10T12:18
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует сделать выводы из событий августа 2020 года, иначе "мы сделаем крупный шаг к украинским событиям"."Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Президент Белоруссии также настраивает местную вертикаль власти на эффективное решение вопросов на местах. "Проиграем битву за людей - грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Никто из нас не хочет такого сценария. Поэтому давайте работать. Тема жизненно важная", - приводит его слова "Пул первого".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В стране против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790163240.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
12:18 10.06.2022
 
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года

Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года, чтобы не повторить путь Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует сделать выводы из событий августа 2020 года, иначе "мы сделаем крупный шаг к украинским событиям".
"Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 11:54Специальная военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила
Президент Белоруссии также настраивает местную вертикаль власти на эффективное решение вопросов на местах. "Проиграем битву за людей - грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Никто из нас не хочет такого сценария. Поэтому давайте работать. Тема жизненно важная", - приводит его слова "Пул первого".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.
КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В стране против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Лукашенко: Они делают шаги, чтобы расчленить Украину - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:14
Лукашенко заявил, что Запад делает шаги для расчленения Украины
 
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала