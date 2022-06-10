https://ria.ru/20220610/belorussiya-1794508719.html
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года - РИА Новости, 10.06.2022
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует сделать выводы из событий августа 2020 года, иначе "мы сделаем крупный шаг к украинским событиям". РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:18
2022-06-10T12:18
2022-06-10T12:18
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует сделать выводы из событий августа 2020 года, иначе "мы сделаем крупный шаг к украинским событиям"."Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Президент Белоруссии также настраивает местную вертикаль власти на эффективное решение вопросов на местах. "Проиграем битву за людей - грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Никто из нас не хочет такого сценария. Поэтому давайте работать. Тема жизненно важная", - приводит его слова "Пул первого".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В стране против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790163240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года
Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года, чтобы не повторить путь Украины
МИНСК, 10 июн - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что следует сделать выводы из событий августа 2020 года, иначе "мы сделаем крупный шаг к украинским событиям".
"Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Президент Белоруссии
также настраивает местную вертикаль власти на эффективное решение вопросов на местах. "Проиграем битву за людей - грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина
, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Никто из нас не хочет такого сценария. Поэтому давайте работать. Тема жизненно важная", - приводит его слова "Пул первого".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.
КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В стране против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.