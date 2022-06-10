https://ria.ru/20220610/bayden-1794700035.html

Байден обвинил зарубежных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии

Байден обвинил зарубежных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии - РИА Новости, 10.06.2022

Байден обвинил зарубежных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии

Президент США Джо Байден призвал конгресс разобраться с иностранными судоходными компаниями, которые, по его словам, на 1000% взвинтили цены на доставку товаров РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T22:45

2022-06-10T22:45

2022-06-10T22:49

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс разобраться с иностранными судоходными компаниями, которые, по его словам, на 1000% взвинтили цены на доставку товаров из Азии в Америку.Обвинения в адрес девяти компаний Байден озвучил в качестве реакции на опубликованные в пятницу данные об инфляции в США, которая оказалась в мае рекордной с декабря 1981 года."Есть девять крупных океанских линий – транспортных компаний, которые перевозят грузы из Азии в США. Девять. Они сформировали три консорциума. Эти компании подняли свои цены на 1000%", - сказал Байден, выступая в порту Лос-Анджелеса."Поэтому я призвал конгресс положить этому конец. Это иностранные, принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 миллиардов долларов. Семикратный рост за год", - добавил он.Инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% с 8,3% месяцем ранее.

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Наталья Макарова

цены на нефть, сша, азия, лос-анджелес, джо байден