https://ria.ru/20220610/bayden-1794700035.html
Байден обвинил зарубежных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии
Байден обвинил зарубежных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии - РИА Новости, 10.06.2022
Байден обвинил зарубежных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии
Президент США Джо Байден призвал конгресс разобраться с иностранными судоходными компаниями, которые, по его словам, на 1000% взвинтили цены на доставку товаров РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T22:45
2022-06-10T22:45
2022-06-10T22:49
цены на нефть
сша
азия
лос-анджелес
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd89265f57882e5896af8f5972119a6e.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс разобраться с иностранными судоходными компаниями, которые, по его словам, на 1000% взвинтили цены на доставку товаров из Азии в Америку.Обвинения в адрес девяти компаний Байден озвучил в качестве реакции на опубликованные в пятницу данные об инфляции в США, которая оказалась в мае рекордной с декабря 1981 года."Есть девять крупных океанских линий – транспортных компаний, которые перевозят грузы из Азии в США. Девять. Они сформировали три консорциума. Эти компании подняли свои цены на 1000%", - сказал Байден, выступая в порту Лос-Анджелеса."Поэтому я призвал конгресс положить этому конец. Это иностранные, принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 миллиардов долларов. Семикратный рост за год", - добавил он.Инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% с 8,3% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220610/podorozhanie-1794698188.html
сша
азия
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792149048_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_67b9ef810a9221930803a8e8dd3508d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, азия, лос-анджелес, джо байден
22:45 10.06.2022 (обновлено: 22:49 10.06.2022)
Байден обвинил зарубежных судовладельцев в росте цен на перевозки из Азии
Байден: зарубежные судовладельцы на 1000% взвинтили цены на доставку товаров из Азии в США
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс разобраться с иностранными судоходными компаниями, которые, по его словам, на 1000% взвинтили цены на доставку товаров из Азии в Америку.
Обвинения в адрес девяти компаний Байден озвучил в качестве реакции на опубликованные в пятницу данные об инфляции в США
, которая оказалась в мае рекордной с декабря 1981 года.
"Есть девять крупных океанских линий – транспортных компаний, которые перевозят грузы из Азии
в США. Девять. Они сформировали три консорциума. Эти компании подняли свои цены на 1000%", - сказал Байден, выступая в порту Лос-Анджелеса
.
"Поэтому я призвал конгресс положить этому конец. Это иностранные, принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 миллиардов долларов. Семикратный рост за год", - добавил он.
Инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% с 8,3% месяцем ранее.