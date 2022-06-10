https://ria.ru/20220610/bayden-1794697162.html

Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин

Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин - РИА Новости, 11.06.2022

Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин

Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-10T22:15

2022-06-10T22:15

2022-06-11T01:24

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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее. Рост цен американские власти объясняют прежде всего последствиями конфликта на Украине и признают, что вводимые против России санкции не обходятся без последствий для экономики США.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220608/ssha-1794060402.html

https://ria.ru/20220609/putin-1794341507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сша, россия, лос-анджелес, джо байден, украина, в мире