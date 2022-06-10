22:15 10.06.2022 (обновлено: 01:24 11.06.2022)
Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин
Президент Байден заявил, что граждане США платят "налог Путина" на еду и бензин
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.
"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин", — заявил он, выступая с речью в Лос-Анджелесе.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.