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Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин - РИА Новости, 11.06.2022
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Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин
Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин - РИА Новости, 11.06.2022
Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин
Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-10T22:15
2022-06-11T01:24
владимир путин
сша
россия
лос-анджелес
джо байден
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее. Рост цен американские власти объясняют прежде всего последствиями конфликта на Украине и признают, что вводимые против России санкции не обходятся без последствий для экономики США.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220608/ssha-1794060402.html
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владимир путин, сша, россия, лос-анджелес, джо байден, украина, в мире
22:15 10.06.2022 (обновлено: 01:24 11.06.2022)
 
Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на еду и бензин

Президент Байден заявил, что граждане США платят "налог Путина" на еду и бензин

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет.

"Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин", — заявил он, выступая с речью в Лос-Анджелесе.

Инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее. Рост цен американские власти объясняют прежде всего последствиями конфликта на Украине и признают, что вводимые против России санкции не обходятся без последствий для экономики США.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
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При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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