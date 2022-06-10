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В Подмосковье четыре ребенка пострадали при распылении перцового баллончика - РИА Новости, 10.06.2022
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В Подмосковье четыре ребенка пострадали при распылении перцового баллончика
В Подмосковье четыре ребенка пострадали при распылении перцового баллончика - РИА Новости, 10.06.2022
В Подмосковье четыре ребенка пострадали при распылении перцового баллончика
Четверых детей госпитализировали с отравлением после распыления перцового баллончика в подмосковном Долгопрудном, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:46
2022-06-10T20:06
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Четверых детей госпитализировали с отравлением после распыления перцового баллончика в подмосковном Долгопрудном, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области."Сегодня после распыления перцового баллончика в квартире, расположенной в городском округе Долгопрудный, были госпитализированы в медицинское учреждение четверо малолетних детей с признаками отравления", - говорится в сообщении.Прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также "дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних".В частности, будет выясняться, как их воспитывают родители.Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
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долгопрудный
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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье)
18:46 10.06.2022 (обновлено: 20:06 10.06.2022)
 
В Подмосковье четыре ребенка пострадали при распылении перцового баллончика

В Долгопрудном четыре ребенка попали в больницу с отравлением от перцового баллончика

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Четверых детей госпитализировали с отравлением после распыления перцового баллончика в подмосковном Долгопрудном, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"Сегодня после распыления перцового баллончика в квартире, расположенной в городском округе Долгопрудный, были госпитализированы в медицинское учреждение четверо малолетних детей с признаками отравления", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также "дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних".
В частности, будет выясняться, как их воспитывают родители.
Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
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ПроисшествияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)
 
 
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