https://ria.ru/20220610/ballonchik-1794656562.html

В Подмосковье четыре ребенка пострадали при распылении перцового баллончика

В Подмосковье четыре ребенка пострадали при распылении перцового баллончика - РИА Новости, 10.06.2022

В Подмосковье четыре ребенка пострадали при распылении перцового баллончика

Четверых детей госпитализировали с отравлением после распыления перцового баллончика в подмосковном Долгопрудном, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:46

2022-06-10T18:46

2022-06-10T20:06

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Четверых детей госпитализировали с отравлением после распыления перцового баллончика в подмосковном Долгопрудном, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области."Сегодня после распыления перцового баллончика в квартире, расположенной в городском округе Долгопрудный, были госпитализированы в медицинское учреждение четверо малолетних детей с признаками отравления", - говорится в сообщении.Прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также "дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних".В частности, будет выясняться, как их воспитывают родители.Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

https://ria.ru/20220518/balllonchik-1789283169.html

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье)