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Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут - РИА Новости, 10.06.2022
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Туризм
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Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут
Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут - РИА Новости, 10.06.2022
Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут
Автодорогу, которая свяжет Челябинскую и Тюменскую и Курганскую области и будет короче существующего маршрута, построят в 2023 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:07
2022-06-10T14:07
туризм
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тюменская область
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челябинская область
новости - туризм
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строительство
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн — РИА Новости. Автодорогу, которая свяжет Челябинскую и Тюменскую и Курганскую области и будет короче существующего маршрута, построят в 2023 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регионы совместно должны разработать общие туристические продукты, гастротуры. "Турист очень капризный, и надо предложить ему новый опыт и новые эмоции", — заявил он."Мы решили сделать дорогу между Тюменью через Курганскую область до Челябинска и обратно комфортной, удобной. И подписали, что эту работу в следующем году мы завершим: сократим расстояние и дадим возможность жителям посещать наши регионы с удобством, с комфортом", — сказал Текслер журналистам после заключения соглашения о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма с главами областей.Также Алексей Текслер договорился с губернатором Свердловской области запустить поезд, который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом. "Он позволит заезжать в наши райцентры. Это даст дополнительную возможность путешествовать для жителей, тем более что мы в этом году завершаем четырехполосную трассу "М5" в сторону Екатеринбурга", — пояснил он.
https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794384127.html
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курганская область, тюменская область, туризм, челябинская область, новости - туризм, туристы, строительство
14:07 10.06.2022
 
Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут

Между Челябинской, Тюменской и Курганской областями построят новую автодорогу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВечерний трафик на Третьем транспортном кольце
Вечерний трафик на Третьем транспортном кольце - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн — РИА Новости. Автодорогу, которая свяжет Челябинскую и Тюменскую и Курганскую области и будет короче существующего маршрута, построят в 2023 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регионы совместно должны разработать общие туристические продукты, гастротуры. "Турист очень капризный, и надо предложить ему новый опыт и новые эмоции", — заявил он.
"Мы решили сделать дорогу между Тюменью через Курганскую область до Челябинска и обратно комфортной, удобной. И подписали, что эту работу в следующем году мы завершим: сократим расстояние и дадим возможность жителям посещать наши регионы с удобством, с комфортом", — сказал Текслер журналистам после заключения соглашения о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма с главами областей.
Также Алексей Текслер договорился с губернатором Свердловской области запустить поезд, который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом.
"Он позволит заезжать в наши райцентры. Это даст дополнительную возможность путешествовать для жителей, тем более что мы в этом году завершаем четырехполосную трассу "М5" в сторону Екатеринбурга", — пояснил он.
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