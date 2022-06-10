https://ria.ru/20220610/avtodoroga-1794537107.html
Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут
Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут - РИА Новости, 10.06.2022
Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут
Автодорогу, которая свяжет Челябинскую и Тюменскую и Курганскую области и будет короче существующего маршрута, построят в 2023 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:07
2022-06-10T14:07
2022-06-10T14:07
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн — РИА Новости. Автодорогу, которая свяжет Челябинскую и Тюменскую и Курганскую области и будет короче существующего маршрута, построят в 2023 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регионы совместно должны разработать общие туристические продукты, гастротуры. "Турист очень капризный, и надо предложить ему новый опыт и новые эмоции", — заявил он."Мы решили сделать дорогу между Тюменью через Курганскую область до Челябинска и обратно комфортной, удобной. И подписали, что эту работу в следующем году мы завершим: сократим расстояние и дадим возможность жителям посещать наши регионы с удобством, с комфортом", — сказал Текслер журналистам после заключения соглашения о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма с главами областей.Также Алексей Текслер договорился с губернатором Свердловской области запустить поезд, который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом. "Он позволит заезжать в наши райцентры. Это даст дополнительную возможность путешествовать для жителей, тем более что мы в этом году завершаем четырехполосную трассу "М5" в сторону Екатеринбурга", — пояснил он.
https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794384127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, тюменская область, туризм, челябинская область, новости - туризм, туристы, строительство
Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут
Между Челябинской, Тюменской и Курганской областями построят новую автодорогу
ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн — РИА Новости. Автодорогу, которая свяжет Челябинскую и Тюменскую и Курганскую области и будет короче существующего маршрута, построят в 2023 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регионы совместно должны разработать общие туристические продукты, гастротуры. "Турист очень капризный, и надо предложить ему новый опыт и новые эмоции", — заявил он.
"Мы решили сделать дорогу между Тюменью через Курганскую область до Челябинска и обратно комфортной, удобной. И подписали, что эту работу в следующем году мы завершим: сократим расстояние и дадим возможность жителям посещать наши регионы с удобством, с комфортом", — сказал Текслер журналистам после заключения соглашения о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма с главами областей.
Также Алексей Текслер договорился с губернатором Свердловской области запустить поезд, который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом.
"Он позволит заезжать в наши райцентры. Это даст дополнительную возможность путешествовать для жителей, тем более что мы в этом году завершаем четырехполосную трассу "М5" в сторону Екатеринбурга", — пояснил он.