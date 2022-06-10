https://ria.ru/20220610/avtodoroga-1794537107.html

Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут

Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут - РИА Новости, 10.06.2022

Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области свяжет новый маршрут

Автодорогу, которая свяжет Челябинскую и Тюменскую и Курганскую области и будет короче существующего маршрута, построят в 2023 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:07

2022-06-10T14:07

2022-06-10T14:07

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн — РИА Новости. Автодорогу, которая свяжет Челябинскую и Тюменскую и Курганскую области и будет короче существующего маршрута, построят в 2023 году, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регионы совместно должны разработать общие туристические продукты, гастротуры. "Турист очень капризный, и надо предложить ему новый опыт и новые эмоции", — заявил он."Мы решили сделать дорогу между Тюменью через Курганскую область до Челябинска и обратно комфортной, удобной. И подписали, что эту работу в следующем году мы завершим: сократим расстояние и дадим возможность жителям посещать наши регионы с удобством, с комфортом", — сказал Текслер журналистам после заключения соглашения о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма с главами областей.Также Алексей Текслер договорился с губернатором Свердловской области запустить поезд, который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом. "Он позволит заезжать в наши райцентры. Это даст дополнительную возможность путешествовать для жителей, тем более что мы в этом году завершаем четырехполосную трассу "М5" в сторону Екатеринбурга", — пояснил он.

https://ria.ru/20220610/puteshestviya-1794384127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

курганская область, тюменская область, туризм, челябинская область, новости - туризм, туристы, строительство