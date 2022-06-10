https://ria.ru/20220610/aviaudar-1794660722.html
МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске
МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске - РИА Новости, 11.06.2022
МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске
Москва решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-10T18:59
2022-06-10T18:59
2022-06-11T05:32
война в сирии
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дамаск (город)
сирия
израиль
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ввс израиля
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Десятого июня ВВС Израиля атаковали международный аэропорт Дамаска, указали в ведомстве.Кроме того, Захарова назвала действия израильской стороны безответственными и создающими риски для международного сообщения, также опасности подвергаются жизни мирного населения. Российский МИД потребовал прекратить порочную практику.В пятницу утром Министерство обороны Сирии рассказало, что Израиль выпустил ракеты в направлении нескольких объектов к югу от Дамаска. Согласно релизу, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате атаки пострадал один мирный житель.
https://ria.ru/20220610/aeroport-1794534896.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дамаск (город), сирия, израиль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ввс израиля
18:59 10.06.2022 (обновлено: 05:32 11.06.2022)
МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске
Захарова: Россия решительно осудила авиаудар Израиля по международному аэропорту в Дамаске