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МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске - РИА Новости, 11.06.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220610/aviaudar-1794660722.html
МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске
МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске - РИА Новости, 11.06.2022
МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске
Москва решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-10T18:59
2022-06-11T05:32
война в сирии
в мире
россия
дамаск (город)
сирия
израиль
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ввс израиля
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Десятого июня ВВС Израиля атаковали международный аэропорт Дамаска, указали в ведомстве.Кроме того, Захарова назвала действия израильской стороны безответственными и создающими риски для международного сообщения, также опасности подвергаются жизни мирного населения. Российский МИД потребовал прекратить порочную практику.В пятницу утром Министерство обороны Сирии рассказало, что Израиль выпустил ракеты в направлении нескольких объектов к югу от Дамаска. Согласно релизу, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате атаки пострадал один мирный житель.
https://ria.ru/20220610/aeroport-1794534896.html
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в мире, россия, дамаск (город), сирия, израиль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ввс израиля
18:59 10.06.2022 (обновлено: 05:32 11.06.2022)
 
МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске

Захарова: Россия решительно осудила авиаудар Израиля по международному аэропорту в Дамаске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Десятого июня ВВС Израиля атаковали международный аэропорт Дамаска, указали в ведомстве.

"В связи с этим вынуждены вновь подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории САР в нарушение базовых норм международного права абсолютно недопустимы. Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Кроме того, Захарова назвала действия израильской стороны безответственными и создающими риски для международного сообщения, также опасности подвергаются жизни мирного населения. Российский МИД потребовал прекратить порочную практику.
В пятницу утром Министерство обороны Сирии рассказало, что Израиль выпустил ракеты в направлении нескольких объектов к югу от Дамаска. Согласно релизу, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате атаки пострадал один мирный житель.
Аэропорт в Дамаске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 13:16
Источник: работу аэропорта в Дамаске приостановили из-за атаки Израиля
 
Война в СирииВ миреРоссияДамаск (город)СирияИзраильМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВВС Израиля
 
 
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