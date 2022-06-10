https://ria.ru/20220610/aviaudar-1794660722.html

МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске

МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске - РИА Новости, 11.06.2022

МИД России решительно осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске

Москва решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-10T18:59

2022-06-10T18:59

2022-06-11T05:32

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дамаск (город)

сирия

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ввс израиля

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва решительно осуждает авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Десятого июня ВВС Израиля атаковали международный аэропорт Дамаска, указали в ведомстве.Кроме того, Захарова назвала действия израильской стороны безответственными и создающими риски для международного сообщения, также опасности подвергаются жизни мирного населения. Российский МИД потребовал прекратить порочную практику.В пятницу утром Министерство обороны Сирии рассказало, что Израиль выпустил ракеты в направлении нескольких объектов к югу от Дамаска. Согласно релизу, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате атаки пострадал один мирный житель.

https://ria.ru/20220610/aeroport-1794534896.html

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дамаск (город)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, дамаск (город), сирия, израиль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ввс израиля