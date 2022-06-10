https://ria.ru/20220610/ataka-1794452860.html

Сайт парламента Якутии подвергся DDoS-атаке

Сайт парламента Якутии подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 10.06.2022

Сайт парламента Якутии подвергся DDoS-атаке

Сайт государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T07:46

2022-06-10T07:46

2022-06-10T07:46

происшествия

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91917/34/919173443_0:45:600:383_1920x0_80_0_0_334e652ce9582f56e3bf063c2a8271cd.jpg

ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Сайт государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента."В связи с массированной DDOS-атакой на официальный сайт Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) доступ к сайту затруднён. Ведутся технические работы", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в госсобрании, сайт в настоящее время доступен.

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика саха (якутия)