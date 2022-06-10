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Сайт парламента Якутии подвергся DDoS-атаке
Сайт парламента Якутии подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 10.06.2022
Сайт парламента Якутии подвергся DDoS-атаке
Сайт государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T07:46
2022-06-10T07:46
2022-06-10T07:46
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Сайт государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии подвергся DDoS-атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента."В связи с массированной DDOS-атакой на официальный сайт Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) доступ к сайту затруднён. Ведутся технические работы", - рассказали в пресс-службе.Как отметили в госсобрании, сайт в настоящее время доступен.
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происшествия, республика саха (якутия)
Сайт парламента Якутии подвергся DDoS-атаке
Сайт парламента Якутии подвергся массированной DDoS-атаке