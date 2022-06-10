https://ria.ru/20220610/aslin-1794564289.html

Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену

Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену - РИА Новости, 10.06.2022

Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену

Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что ожидал в плену гораздо худших условий. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:43

2022-06-10T14:43

2022-06-10T14:43

специальная военная операция на украине

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великобритания

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что ожидал в плену гораздо худших условий."Всё гораздо лучше, чем я ожидал, перед тем как сдался. С точки зрения здоровья. И кормят тоже лучше, чем я ожидал. Для военнопленного это отличные условия", - сказал Аслин в интервью RT.По его словам, первоначально он боялся, что его сразу убьют или станут обращаться так же, как украинские военные и боевики с российскими пленными. "Я этого очень боялся, об этом и думал перед сдачей в плен. Потому что знал о подобных роликах (где украинские военные издеваются на российскими пленными - ред.). Я не знал, как на меня, британца, отреагируют. Думал, меня сразу убьют. Слава Богу, этого не произошло. И обращаются со мной гораздо лучше, чем я ожидал", - отметил Аслин.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, донецкая народная республика