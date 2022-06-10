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Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену - РИА Новости, 10.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/aslin-1794564289.html
Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену
Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену - РИА Новости, 10.06.2022
Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену
Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что ожидал в плену гораздо худших условий. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:43
2022-06-10T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что ожидал в плену гораздо худших условий."Всё гораздо лучше, чем я ожидал, перед тем как сдался. С точки зрения здоровья. И кормят тоже лучше, чем я ожидал. Для военнопленного это отличные условия", - сказал Аслин в интервью RT.По его словам, первоначально он боялся, что его сразу убьют или станут обращаться так же, как украинские военные и боевики с российскими пленными. "Я этого очень боялся, об этом и думал перед сдачей в плен. Потому что знал о подобных роликах (где украинские военные издеваются на российскими пленными - ред.). Я не знал, как на меня, британца, отреагируют. Думал, меня сразу убьют. Слава Богу, этого не произошло. И обращаются со мной гораздо лучше, чем я ожидал", - отметил Аслин.Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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великобритания
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в мире, великобритания, донецкая народная республика
14:43 10.06.2022
 
Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену

Приговоренный к казни наемник Аслин назвал условия содержания в плену ДНР отличными

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБританский наемник Эйден Аслин
Британский наемник Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Британский наемник Эйден Аслин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сдавшийся в Мариуполе и приговоренный в Донецке к смертной казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, что ожидал в плену гораздо худших условий.
"Всё гораздо лучше, чем я ожидал, перед тем как сдался. С точки зрения здоровья. И кормят тоже лучше, чем я ожидал. Для военнопленного это отличные условия", - сказал Аслин в интервью RT.
По его словам, первоначально он боялся, что его сразу убьют или станут обращаться так же, как украинские военные и боевики с российскими пленными. "Я этого очень боялся, об этом и думал перед сдачей в плен. Потому что знал о подобных роликах (где украинские военные издеваются на российскими пленными - ред.). Я не знал, как на меня, британца, отреагируют. Думал, меня сразу убьют. Слава Богу, этого не произошло. И обращаются со мной гораздо лучше, чем я ожидал", - отметил Аслин.
Девятого июня в ДНР были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияДонецкая Народная Республика
 
 
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