https://ria.ru/20220610/arest-1794565630.html

На Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла любовника

На Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла любовника - РИА Новости, 10.06.2022

На Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла любовника

Жительница Алтайского края, которая пристегнула наручниками любовника к автомобилю и сожгла его заживо, во всем созналась, ее заключили под стражу, сообщают в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:45

2022-06-10T14:45

2022-06-10T14:46

россия

происшествия

рубцовск

егорьевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Жительница Алтайского края, которая пристегнула наручниками любовника к автомобилю и сожгла его заживо, во всем созналась, ее заключили под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону."Предъявлено обвинение 41-летней жительнице города Рубцовска в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером в понедельник женщина позвонила своему 68-летнему знакомому и предложила встретиться в районе села Сросты Егорьевского района. Мужчина подъехал на своем автомобиле к назначенному месту, после чего женщина пересела к нему в машину."Обманным путем она сковала за спиной руки знакомого привезенными с собой наручниками, а затем подожгла автомобиль, скрывшись с места происшествия. После задержания обвиняемая дала признательные показания, объяснив содеянное личным неприязненным отношением к потерпевшему. По ходатайству следователя СК судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняют в СУСКРанее РИА Новости сообщили в ведомстве, что, по словам задержанной, у неё с мужчиной были любовные отношения.

https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786271387.html

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

россия

рубцовск

егорьевский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, происшествия, рубцовск, егорьевский район, следственный комитет россии (ск рф)