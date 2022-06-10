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На Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла любовника - РИА Новости, 10.06.2022
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На Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла любовника
На Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла любовника - РИА Новости, 10.06.2022
На Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла любовника
Жительница Алтайского края, которая пристегнула наручниками любовника к автомобилю и сожгла его заживо, во всем созналась, ее заключили под стражу, сообщают в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:45
2022-06-10T14:46
россия
происшествия
рубцовск
егорьевский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Жительница Алтайского края, которая пристегнула наручниками любовника к автомобилю и сожгла его заживо, во всем созналась, ее заключили под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону."Предъявлено обвинение 41-летней жительнице города Рубцовска в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером в понедельник женщина позвонила своему 68-летнему знакомому и предложила встретиться в районе села Сросты Егорьевского района. Мужчина подъехал на своем автомобиле к назначенному месту, после чего женщина пересела к нему в машину."Обманным путем она сковала за спиной руки знакомого привезенными с собой наручниками, а затем подожгла автомобиль, скрывшись с места происшествия. После задержания обвиняемая дала признательные показания, объяснив содеянное личным неприязненным отношением к потерпевшему. По ходатайству следователя СК судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняют в СУСКРанее РИА Новости сообщили в ведомстве, что, по словам задержанной, у неё с мужчиной были любовные отношения.
https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786271387.html
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россия
рубцовск
егорьевский район
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россия, происшествия, рубцовск, егорьевский район, следственный комитет россии (ск рф)
14:45 10.06.2022 (обновлено: 14:46 10.06.2022)
 
На Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла любовника

Жительницу Алтая, которая сожгла пристегнутого наручниками любовника, взяли под стражу

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Жительница Алтайского края, которая пристегнула наручниками любовника к автомобилю и сожгла его заживо, во всем созналась, ее заключили под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Предъявлено обвинение 41-летней жительнице города Рубцовска в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, вечером в понедельник женщина позвонила своему 68-летнему знакомому и предложила встретиться в районе села Сросты Егорьевского района. Мужчина подъехал на своем автомобиле к назначенному месту, после чего женщина пересела к нему в машину.
"Обманным путем она сковала за спиной руки знакомого привезенными с собой наручниками, а затем подожгла автомобиль, скрывшись с места происшествия. После задержания обвиняемая дала признательные показания, объяснив содеянное личным неприязненным отношением к потерпевшему. По ходатайству следователя СК судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняют в СУСК
Ранее РИА Новости сообщили в ведомстве, что, по словам задержанной, у неё с мужчиной были любовные отношения.
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РоссияПроисшествияРубцовскЕгорьевский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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