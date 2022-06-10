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ВС России уничтожили до двух с половиной тысяч летательных аппаратов ВСУ - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/apparaty-1794493458.html
ВС России уничтожили до двух с половиной тысяч летательных аппаратов ВСУ
ВС России уничтожили до двух с половиной тысяч летательных аппаратов ВСУ - РИА Новости, 10.06.2022
ВС России уничтожили до двух с половиной тысяч летательных аппаратов ВСУ
Российские войска за время спецоперации на Украине уничтожили до 2,5 тысяч летательных аппаратов, в том числе 195 самолетов, сообщил в пятницу официальный... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:36
2022-06-10T11:36
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские войска за время спецоперации на Украине уничтожили до 2,5 тысяч летательных аппаратов, в том числе 195 самолетов, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины
11:36 10.06.2022
 
ВС России уничтожили до двух с половиной тысяч летательных аппаратов ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили до 2,5 тысячи летательных аппаратов ВСУ с 24 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские войска за время спецоперации на Украине уничтожили до 2,5 тысяч летательных аппаратов, в том числе 195 самолетов, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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