13:07 10.06.2022 (обновлено: 14:40 10.06.2022)
Американскую журналистку взбесила реакция демократов на обнищание народа
Fox News: демократы "помогают" обедневшим американцам советами в стиле Марии-Антуанетты
© AP Photo / Jae C. HongТабло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Jae C. Hong
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Инфляция, высокие цены на бензин и падение зарплат оказывают катастрофическое влияние на жизнь простых американцев, однако власти вместо реальной помощи дают лишь высокомерные советы, заявила журналистка Моника Кроули в эфире Fox News.
По ее словам, представители Демократической партии, равно как и администрация Джо Байдена, порой не просто приукрашивают реальность, но и выдают откровенную ложь. Она отметила, что жители страны каждый день сталкиваются с экономическими проблемами и борются, чтобы свести концы с концами. Однако демократы, в частности сенатор Дебби Стабенау, склонны давать им нелепые и надменные советы. Так, говоря ранее о высоких ценах на бензин, политик заявила: "Знаете, я просто езжу на электромобиле".
"Она похожа на современную версию Марии-Антуанетты. Только здесь вместо фразы "пусть едят пирожные" подразумевается "пусть купят "Теслу", — подчеркнула Кроули.
Журналистка выразила мнение, что такое отношение к проблемам населения не случайно: действия властей свидетельствуют об их намеренном желании в корне трансформировать страну.
В США на протяжении нескольких месяцев растут цены на энергоносители и продовольствие. Сейчас бензин стоит почти пять долларов за галлон, хотя еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила 40-летние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки Белого дома противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов. Ситуацию усугубило введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции на Украине.