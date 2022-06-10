https://ria.ru/20220610/amerika-1794531860.html

Американскую журналистку взбесила реакция демократов на обнищание народа

Американскую журналистку взбесила реакция демократов на обнищание народа - РИА Новости, 10.06.2022

Американскую журналистку взбесила реакция демократов на обнищание народа

Инфляция, высокие цены на бензин и падение зарплат оказывают катастрофическое влияние на жизнь простых американцев, однако власти вместо реальной помощи дают... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:07

2022-06-10T13:07

2022-06-10T14:40

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Инфляция, высокие цены на бензин и падение зарплат оказывают катастрофическое влияние на жизнь простых американцев, однако власти вместо реальной помощи дают лишь высокомерные советы, заявила журналистка Моника Кроули в эфире Fox News.По ее словам, представители Демократической партии, равно как и администрация Джо Байдена, порой не просто приукрашивают реальность, но и выдают откровенную ложь. Она отметила, что жители страны каждый день сталкиваются с экономическими проблемами и борются, чтобы свести концы с концами. Однако демократы, в частности сенатор Дебби Стабенау, склонны давать им нелепые и надменные советы. Так, говоря ранее о высоких ценах на бензин, политик заявила: "Знаете, я просто езжу на электромобиле"."Она похожа на современную версию Марии-Антуанетты. Только здесь вместо фразы "пусть едят пирожные" подразумевается "пусть купят "Теслу", — подчеркнула Кроули.Журналистка выразила мнение, что такое отношение к проблемам населения не случайно: действия властей свидетельствуют об их намеренном желании в корне трансформировать страну.В США на протяжении нескольких месяцев растут цены на энергоносители и продовольствие. Сейчас бензин стоит почти пять долларов за галлон, хотя еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила 40-летние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки Белого дома противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли ощутимых результатов. Ситуацию усугубило введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220608/benzin-1794127067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

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