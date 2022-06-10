https://ria.ru/20220610/amd-1794539169.html
AMD раскрыла характеристики будущих процессоров серии Zen
AMD раскрыла характеристики будущих процессоров серии Zen - РИА Новости, 10.06.2022
AMD раскрыла характеристики будущих процессоров серии Zen
Компания AMD рассекретила данные о будущих поколениях компьютерных процессоров, построенных на архитектурах Zen 4 и Zen 5. Последняя, как уверяет официальный... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:31
2022-06-10T13:31
2022-06-10T13:31
наука
технологии
amd, inc.
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Компания AMD рассекретила данные о будущих поколениях компьютерных процессоров, построенных на архитектурах Zen 4 и Zen 5. Последняя, как уверяет официальный источник, появится до конца 2024 года.Семейства процессоров, основанных на базе Zen 4 и Zen 5, получат память 3D V-Cache. Возможно, речь идет о модификациях, применяемых в серверном сегменте. Процессоры поколения Zen 4 будут выпускаться как по 5-нм, так и по 4-нм техпроцессу, для Zen 5 подготовят чипы по 4-нм и 3-нм.Кроме того, AMD рассекретила названия грядущих поколений процессоров. Для ноутбуков в 2023 году выйдут 4-нм процессоры Phoenix Point, основанные на архитектуре Zen 4 и графике RDNA 3. Еще через год их сменят чипы Strix Point с архитектурой Zen 5 и встроенной графикой RDNA 3+.Для настольных компьютеров в компании готовят, помимо анонсированных на вторую половину 2022-го Ryzen 7000, серию Granite Ridge. Она должна появиться на рынке до конца 2024 года.
https://ria.ru/20220606/baykal-1793497380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, amd, inc.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Компания AMD рассекретила данные о будущих поколениях компьютерных процессоров, построенных на архитектурах Zen 4 и Zen 5. Последняя, как уверяет официальный источник
, появится до конца 2024 года.
Семейства процессоров, основанных на базе Zen 4 и Zen 5, получат память 3D V-Cache. Возможно, речь идет о модификациях, применяемых в серверном сегменте. Процессоры поколения Zen 4 будут выпускаться как по 5-нм, так и по 4-нм техпроцессу, для Zen 5 подготовят чипы по 4-нм и 3-нм.
Кроме того, AMD рассекретила названия грядущих поколений процессоров. Для ноутбуков в 2023 году выйдут 4-нм процессоры Phoenix Point, основанные на архитектуре Zen 4 и графике RDNA 3. Еще через год их сменят чипы Strix Point с архитектурой Zen 5 и встроенной графикой RDNA 3+.
Для настольных компьютеров в компании готовят, помимо анонсированных на вторую половину 2022-го Ryzen 7000, серию Granite Ridge. Она должна появиться на рынке до конца 2024 года.