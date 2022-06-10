https://ria.ru/20220610/alkogol-1794650476.html
В Белгородской области запретили продавать алкоголь накануне выпускных
В Белгородской области запретили продавать алкоголь накануне выпускных - РИА Новости, 10.06.2022
В Белгородской области запретили продавать алкоголь накануне выпускных
Депутаты Белгородской областной думы увеличили количество дней, когда в регионе запрещена торговля алкоголем, сообщает в пятницу заксобрание. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T18:25
2022-06-10T18:25
2022-06-10T18:26
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
здоровье - общество
россия
алкоголь
школа
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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы увеличили количество дней, когда в регионе запрещена торговля алкоголем, сообщает в пятницу заксобрание."Депутаты поддержали инициативу главы региона Вячеслава Гладкова и приняли закон о запрете продажи алкоголя не только в день школьных выпускных и последних звонков, как установлено сейчас, но и накануне торжества, а также в последующий за датой мероприятия день", - говорится в сообщении.По словам заместителя губернатора области – министра образования Андрея Милёхина, главная цель принятия закона – снизить доступность алкогольной продукции для учеников старших классов общеобразовательных организаций, а также взрослого населения."Кроме того, проект закона направлен на повышение уровня безопасности, исключение случаев нарушения общественного порядка, формирование у детей и подростков социальной активной жизненной позиции в сочетании с критическим отношением к употреблению алкоголя", – сказал Милёхин.Новый закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220609/meditsina-1794338349.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, здоровье - общество, россия, алкоголь, школа, дети
18:25 10.06.2022 (обновлено: 18:26 10.06.2022)
В Белгородской области запретили продавать алкоголь накануне выпускных
В Белгородской области запретили продажу алкоголя накануне выпускных и последних звонков
БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы увеличили количество дней, когда в регионе запрещена торговля алкоголем, сообщает в пятницу заксобрание.
"Депутаты поддержали инициативу главы региона Вячеслава Гладкова
и приняли закон о запрете продажи алкоголя не только в день школьных выпускных и последних звонков, как установлено сейчас, но и накануне торжества, а также в последующий за датой мероприятия день", - говорится в сообщении.
По словам заместителя губернатора области – министра образования Андрея Милёхина, главная цель принятия закона – снизить доступность алкогольной продукции для учеников старших классов общеобразовательных организаций, а также взрослого населения.
"Кроме того, проект закона направлен на повышение уровня безопасности, исключение случаев нарушения общественного порядка, формирование у детей и подростков социальной активной жизненной позиции в сочетании с критическим отношением к употреблению алкоголя", – сказал Милёхин.
Новый закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.