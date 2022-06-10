https://ria.ru/20220610/alkogol-1794650476.html

В Белгородской области запретили продавать алкоголь накануне выпускных

В Белгородской области запретили продавать алкоголь накануне выпускных - РИА Новости, 10.06.2022

В Белгородской области запретили продавать алкоголь накануне выпускных

Депутаты Белгородской областной думы увеличили количество дней, когда в регионе запрещена торговля алкоголем, сообщает в пятницу заксобрание. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:25

2022-06-10T18:25

2022-06-10T18:26

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

здоровье - общество

россия

алкоголь

школа

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БЕЛГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы увеличили количество дней, когда в регионе запрещена торговля алкоголем, сообщает в пятницу заксобрание."Депутаты поддержали инициативу главы региона Вячеслава Гладкова и приняли закон о запрете продажи алкоголя не только в день школьных выпускных и последних звонков, как установлено сейчас, но и накануне торжества, а также в последующий за датой мероприятия день", - говорится в сообщении.По словам заместителя губернатора области – министра образования Андрея Милёхина, главная цель принятия закона – снизить доступность алкогольной продукции для учеников старших классов общеобразовательных организаций, а также взрослого населения."Кроме того, проект закона направлен на повышение уровня безопасности, исключение случаев нарушения общественного порядка, формирование у детей и подростков социальной активной жизненной позиции в сочетании с критическим отношением к употреблению алкоголя", – сказал Милёхин.Новый закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220609/meditsina-1794338349.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, вячеслав гладков, белгородская область, здоровье - общество, россия, алкоголь, школа, дети