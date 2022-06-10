https://ria.ru/20220610/aktsiya-1794702228.html
ЛДПР проводит акцию у американского посольства в Москве
ЛДПР проводит акцию у американского посольства в Москве - РИА Новости, 10.06.2022
ЛДПР проводит акцию у американского посольства в Москве
ЛДПР проводит акцию у посольства США в Москве, приуроченную к переименованию площади у него в честь Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T23:21
2022-06-10T23:21
2022-06-10T23:29
сша
москва
донбасс
московская городская дума
лдпр
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_18435dc62ae8b5002e6d1a89152abf3f.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЛДПР проводит акцию у посольства США в Москве, приуроченную к переименованию площади у него в честь Донецкой Народной Республики."На всех зданиях вокруг посольства США будет 3D мэппинг. Мы находимся на Красной Пресне, и теперь площадь тут будет называться в честь Донецкой Народной Республики", - заявил журналистам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Еще за две недели до этой акции либерал-демократов свое отношение к американской позиции по Донбассу— в привязке к посольству США — выразили жители столицы и депутаты Мосгордумы.Депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса. Одновременно в правительство Москвы поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. Поэтому вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование. Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали название для территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка у посольства США, наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". После этого депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства Германии Площадью Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20220531/ploschad-1791975615.html
сша
москва
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2a031f53508dd19ea2adac490978885a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, донбасс, московская городская дума, лдпр, леонид слуцкий (политик)
23:21 10.06.2022 (обновлено: 23:29 10.06.2022)
ЛДПР проводит акцию у американского посольства в Москве
ЛДПР проводит акцию, приуроченную к переименованию площади у посольства США в честь ДНР