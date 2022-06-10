https://ria.ru/20220610/aktsiya-1794702228.html

ЛДПР проводит акцию у американского посольства в Москве

ЛДПР проводит акцию у американского посольства в Москве - РИА Новости, 10.06.2022

ЛДПР проводит акцию у американского посольства в Москве

ЛДПР проводит акцию у посольства США в Москве, приуроченную к переименованию площади у него в честь Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T23:21

2022-06-10T23:21

2022-06-10T23:29

сша

москва

донбасс

московская городская дума

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЛДПР проводит акцию у посольства США в Москве, приуроченную к переименованию площади у него в честь Донецкой Народной Республики."На всех зданиях вокруг посольства США будет 3D мэппинг. Мы находимся на Красной Пресне, и теперь площадь тут будет называться в честь Донецкой Народной Республики", - заявил журналистам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Еще за две недели до этой акции либерал-демократов свое отношение к американской позиции по Донбассу— в привязке к посольству США — выразили жители столицы и депутаты Мосгордумы.Депутаты Мосгордумы предложили увековечить на карте города память защитников Донбасса. Одновременно в правительство Москвы поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия. Поэтому вопрос о наименовании решили вынести на общегородское голосование. Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали название для территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка у посольства США, наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". После этого депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства Германии Площадью Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220531/ploschad-1791975615.html

сша

москва

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, москва, донбасс, московская городская дума, лдпр, леонид слуцкий (политик)