https://ria.ru/20220610/aeroport-1794534896.html

Источник: работу аэропорта в Дамаске приостановили из-за атаки Израиля

Источник: работу аэропорта в Дамаске приостановили из-за атаки Израиля - РИА Новости, 10.06.2022

Источник: работу аэропорта в Дамаске приостановили из-за атаки Израиля

Прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы Дамаска и вылеты из него были приостановлены из-за израильской атаки на воздушную гавань в пятницу... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:16

2022-06-10T13:16

2022-06-10T13:28

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ДАМАСК, 10 июн - РИА Новости. Прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы Дамаска и вылеты из него были приостановлены из-за израильской атаки на воздушную гавань в пятницу утром, заявил источник РИА Новости.Ранее авиакомпания Syrian Airlines сообщила, что рейсы из аэропорта Дамаска и в него приостановлены из-за прекращения работы технического оборудования.В пятницу утром министерство обороны Сирии заявило, что Израиль выпустил ракеты в направлении ряда объектов к югу от Дамаска. Согласно заявлению, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель.

https://ria.ru/20220521/ataka-1789863146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дамаск (город), израиль, сирия