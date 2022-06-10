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Источник: работу аэропорта в Дамаске приостановили из-за атаки Израиля - РИА Новости, 10.06.2022
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Источник: работу аэропорта в Дамаске приостановили из-за атаки Израиля
Источник: работу аэропорта в Дамаске приостановили из-за атаки Израиля - РИА Новости, 10.06.2022
Источник: работу аэропорта в Дамаске приостановили из-за атаки Израиля
Прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы Дамаска и вылеты из него были приостановлены из-за израильской атаки на воздушную гавань в пятницу... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:16
2022-06-10T13:28
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
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ДАМАСК, 10 июн - РИА Новости. Прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы Дамаска и вылеты из него были приостановлены из-за израильской атаки на воздушную гавань в пятницу утром, заявил источник РИА Новости.Ранее авиакомпания Syrian Airlines сообщила, что рейсы из аэропорта Дамаска и в него приостановлены из-за прекращения работы технического оборудования.В пятницу утром министерство обороны Сирии заявило, что Израиль выпустил ракеты в направлении ряда объектов к югу от Дамаска. Согласно заявлению, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель.
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дамаск (город)
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия
13:16 10.06.2022 (обновлено: 13:28 10.06.2022)
 
Источник: работу аэропорта в Дамаске приостановили из-за атаки Израиля

Прибытие рейсов и вылеты из аэропорта в Дамаске приостановили из-за израильской атаки

© РИА НовостиАэропорт в Дамаске
Аэропорт в Дамаске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости
Аэропорт в Дамаске. Архивное фото
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ДАМАСК, 10 июн - РИА Новости. Прибытие рейсов в международный аэропорт сирийской столицы Дамаска и вылеты из него были приостановлены из-за израильской атаки на воздушную гавань в пятницу утром, заявил источник РИА Новости.
Ранее авиакомпания Syrian Airlines сообщила, что рейсы из аэропорта Дамаска и в него приостановлены из-за прекращения работы технического оборудования.
В пятницу утром министерство обороны Сирии заявило, что Израиль выпустил ракеты в направлении ряда объектов к югу от Дамаска. Согласно заявлению, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, в результате израильской атаки пострадал один мирный житель.
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