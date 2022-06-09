https://ria.ru/20220609/zerno-1794430446.html

В Союзе экспортеров рассказали об "искусственных барьерах" для вывоза зерна

В Союзе экспортеров рассказали об "искусственных барьерах" для вывоза зерна - РИА Новости, 09.06.2022

В Союзе экспортеров рассказали об "искусственных барьерах" для вывоза зерна

Поставки российского зерна на мировой рынок искусственно ограничивают запрет на фрахт в портах РФ и сложности с платежами, сообщил председатель правления... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T22:59

2022-06-09T22:59

2022-06-09T22:59

экономика

россия

египет

москва

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поставки российского зерна на мировой рынок искусственно ограничивают запрет на фрахт в портах РФ и сложности с платежами, сообщил председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин."Барьеры остаются, мы видим это в нашей ежедневной работе и, как можем, с ними справляемся. Мы стараемся выполнять все свои обязательства и участвовать в международных тендерах. Египетский тендер показал, что несмотря на все заверения о том, что не существует ограничений на предоставление судов, Египет не смог найти фрахт на российское зерно. Все три лота, которые выиграла Россия, мы должны сами обеспечить флотом, в отличии от всех остальных стран", - заявил Зернин в рамках дискуссии, посвященной глобальному продовольственному кризису, прошедшей в клубе "Валдай".Он уточнил, что лучшей иллюстрацией сегодняшней ситуации является то, что Россия не может выбрать квоту на поставки зерна из-за запрета входить в порты России. "Есть отдельные юрисдикции, которым просто запрещено заходить в российские порты... Это очень плохой сигнал для рынка в целом, так как это серьезно ограничивает возможности стран получить наше зерно", - пояснил он."Другим важным фактором является ограничение в расчетах. Я провожу встречи не только в Москве, но и езжу по другим странам, общаюсь с нашим ключевыми клиентами. Они откровенно говорят, что кредитные линии на покупку российского зерна заморожены, заморожены в третьих банках, которые являлись основными клиринговыми посредниками по организации расчетов", - добавил Зернин.Он указал на критичную ситуацию для малого и среднего бизнеса, на который приходится около 30% поставок зерна из России. "У нас сформировались избыточные остатки на юге России, потому что многие компании просто оказались выбиты из бизнеса", - подытожил Зернин.

https://ria.ru/20220609/semyana-1794363104.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, египет, москва