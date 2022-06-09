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США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна с Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 09.06.2022
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США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна с Украины, заявил Госдеп
США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна с Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 09.06.2022
США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна с Украины, заявил Госдеп
США в сотрудничестве с Евросоюзом в состоянии обеспечить поставки на мировой рынок в лучшем случае половины от тех объемов зерна, которые Украина экспортировала РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:27
2022-06-09T17:27
сша
россия
в мире
украина
европа
евросоюз
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США в сотрудничестве с Евросоюзом в состоянии обеспечить поставки на мировой рынок в лучшем случае половины от тех объемов зерна, которые Украина экспортировала в мирное время, заявил санкционный координатор госдепартамента Джим О'Брайен."Украина экспортировала шесть миллионов тонн зерна в месяц, ...и эти поставки остановились в марте и апреле", - сообщил он на брифинге для журналистов."Вместе с нашими европейскими партнерами мы напряженно работаем над тем, чтобы вывезти как можно больше зерна. Однако в лучшем случае это, вероятно, будет около половины того, что вывозилось раньше, поскольку Россия оккупировала или уничтожила порядка 30% украинских мощностей по производству зерновых", - утверждает О'Брайен.Он добавил, что США всецело поддерживают усилия ООН для разблокирования Одесского порта и возобновления поставок украинского зерна морским путем.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220609/zerno-1794276123.html
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сша, россия, в мире, украина, европа, евросоюз, государственный департамент сша
17:27 09.06.2022
 
США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна с Украины, заявил Госдеп

Представитель Госдепа О'Брайен: США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна Украины

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США в сотрудничестве с Евросоюзом в состоянии обеспечить поставки на мировой рынок в лучшем случае половины от тех объемов зерна, которые Украина экспортировала в мирное время, заявил санкционный координатор госдепартамента Джим О'Брайен.
"Украина экспортировала шесть миллионов тонн зерна в месяц, ...и эти поставки остановились в марте и апреле", - сообщил он на брифинге для журналистов.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 14:52
ООН хочет решить вопрос с украинским зерном пакетно, заявил постпред России
"Вместе с нашими европейскими партнерами мы напряженно работаем над тем, чтобы вывезти как можно больше зерна. Однако в лучшем случае это, вероятно, будет около половины того, что вывозилось раньше, поскольку Россия оккупировала или уничтожила порядка 30% украинских мощностей по производству зерновых", - утверждает О'Брайен.
Он добавил, что США всецело поддерживают усилия ООН для разблокирования Одесского порта и возобновления поставок украинского зерна морским путем.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Для поставок на Запад российского зерна нужно менять санкции, заявил Песков
 
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