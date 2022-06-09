https://ria.ru/20220609/zerno-1794348334.html

США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна с Украины, заявил Госдеп

США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна с Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 09.06.2022

США и ЕС могут вывезти половину от экспорта зерна с Украины, заявил Госдеп

США в сотрудничестве с Евросоюзом в состоянии обеспечить поставки на мировой рынок в лучшем случае половины от тех объемов зерна, которые Украина экспортировала РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:27

2022-06-09T17:27

2022-06-09T17:27

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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США в сотрудничестве с Евросоюзом в состоянии обеспечить поставки на мировой рынок в лучшем случае половины от тех объемов зерна, которые Украина экспортировала в мирное время, заявил санкционный координатор госдепартамента Джим О'Брайен."Украина экспортировала шесть миллионов тонн зерна в месяц, ...и эти поставки остановились в марте и апреле", - сообщил он на брифинге для журналистов."Вместе с нашими европейскими партнерами мы напряженно работаем над тем, чтобы вывезти как можно больше зерна. Однако в лучшем случае это, вероятно, будет около половины того, что вывозилось раньше, поскольку Россия оккупировала или уничтожила порядка 30% украинских мощностей по производству зерновых", - утверждает О'Брайен.Он добавил, что США всецело поддерживают усилия ООН для разблокирования Одесского порта и возобновления поставок украинского зерна морским путем.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

https://ria.ru/20220609/zerno-1794276123.html

https://ria.ru/20220608/zerno-1793978291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, в мире, украина, европа, евросоюз, государственный департамент сша