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Сенатор назвал обвинение России в якобы вывозе зерна с Украины провокацией - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/zerno-1794276341.html
Сенатор назвал обвинение России в якобы вывозе зерна с Украины провокацией
Сенатор назвал обвинение России в якобы вывозе зерна с Украины провокацией - РИА Новости, 09.06.2022
Сенатор назвал обвинение России в якобы вывозе зерна с Украины провокацией
Призыв Евросоюза не покупать у России зерно, якобы вывезенное Москвой с Украины – это провокация, Запад хочет заработать на украинском зерне, обвиняя во всем... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:53
2022-06-09T14:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
совет федерации рф
константин косачев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Призыв Евросоюза не покупать у России зерно, якобы вывезенное Москвой с Украины – это провокация, Запад хочет заработать на украинском зерне, обвиняя во всем Москву и блокируя поставки российского продовольствия, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Евросоюз призвал все страны не покупать у России зерно, вывезенное с Украины... Любопытно. Если не принять за данность, что украинское зерно окрашено в цвета национального флага, последовать призыву будет весьма затруднительно", - написал сенатор в своем Telegram-канале. А если еще принять во внимание, что в "Википедии" предусмотрительно появилась статья "Кража украинского зерна Россией", понятно, что "готовится очередная высосанная из пальца антироссийская провокация", подчеркнул он."Смысл ее - прикрыть кражу украинского зерна Западом в собственную пользу, еще раз (не вставать же дважды) обвинить Россию во всех бедах, и заодно на этом заработать, перепродавая украинское зерно по завышенным ценам по всему миру и блокируя штатные поставки российского зерна из России", - отметил Косачев. "Изобретательно. Цинично. Чудовищно", - написал политик.
https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html
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россия, украина, в мире, совет федерации рф, константин косачев, ситуация в днр и лнр
14:53 09.06.2022
 
Сенатор назвал обвинение России в якобы вывозе зерна с Украины провокацией

Сенатор Косачев назвал призыв ЕС не покупать якобы вывезенное с Украины зерно провокацией

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Призыв Евросоюза не покупать у России зерно, якобы вывезенное Москвой с Украины – это провокация, Запад хочет заработать на украинском зерне, обвиняя во всем Москву и блокируя поставки российского продовольствия, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Евросоюз призвал все страны не покупать у России зерно, вывезенное с Украины... Любопытно. Если не принять за данность, что украинское зерно окрашено в цвета национального флага, последовать призыву будет весьма затруднительно", - написал сенатор в своем Telegram-канале. А если еще принять во внимание, что в "Википедии" предусмотрительно появилась статья "Кража украинского зерна Россией", понятно, что "готовится очередная высосанная из пальца антироссийская провокация", подчеркнул он.
"Смысл ее - прикрыть кражу украинского зерна Западом в собственную пользу, еще раз (не вставать же дважды) обвинить Россию во всех бедах, и заодно на этом заработать, перепродавая украинское зерно по завышенным ценам по всему миру и блокируя штатные поставки российского зерна из России", - отметил Косачев. "Изобретательно. Цинично. Чудовищно", - написал политик.
Лавров осадил украинского журналиста, обвинившего Россию в воровстве зерна - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 13:08
Лавров осадил журналиста с Украины, обвинившего Россию в "воровстве" зерна
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСовет Федерации РФКонстантин КосачевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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