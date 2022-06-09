https://ria.ru/20220609/zerno-1794276341.html
Сенатор назвал обвинение России в якобы вывозе зерна с Украины провокацией
Сенатор назвал обвинение России в якобы вывозе зерна с Украины провокацией - РИА Новости, 09.06.2022
Сенатор назвал обвинение России в якобы вывозе зерна с Украины провокацией
Призыв Евросоюза не покупать у России зерно, якобы вывезенное Москвой с Украины – это провокация, Запад хочет заработать на украинском зерне, обвиняя во всем... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:53
2022-06-09T14:53
2022-06-09T14:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
совет федерации рф
константин косачев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Призыв Евросоюза не покупать у России зерно, якобы вывезенное Москвой с Украины – это провокация, Запад хочет заработать на украинском зерне, обвиняя во всем Москву и блокируя поставки российского продовольствия, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Евросоюз призвал все страны не покупать у России зерно, вывезенное с Украины... Любопытно. Если не принять за данность, что украинское зерно окрашено в цвета национального флага, последовать призыву будет весьма затруднительно", - написал сенатор в своем Telegram-канале. А если еще принять во внимание, что в "Википедии" предусмотрительно появилась статья "Кража украинского зерна Россией", понятно, что "готовится очередная высосанная из пальца антироссийская провокация", подчеркнул он."Смысл ее - прикрыть кражу украинского зерна Западом в собственную пользу, еще раз (не вставать же дважды) обвинить Россию во всех бедах, и заодно на этом заработать, перепродавая украинское зерно по завышенным ценам по всему миру и блокируя штатные поставки российского зерна из России", - отметил Косачев. "Изобретательно. Цинично. Чудовищно", - написал политик.
https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, совет федерации рф, константин косачев, ситуация в днр и лнр
Сенатор назвал обвинение России в якобы вывозе зерна с Украины провокацией
Сенатор Косачев назвал призыв ЕС не покупать якобы вывезенное с Украины зерно провокацией