13:59 09.06.2022 (обновлено: 14:07 09.06.2022)
Переговоры по вывозу украинского зерна близки к завершению, заявили в ФАО
Глава отделения ФАО в России: переговоры по вывозу украинского зерна близки к завершению
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Переговоры по вывозу украинского зерна близки к завершению, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.
"Сейчас на политическом треке, через каналы большой Организации Объединенных Наций, спецпосланников ООН и с участием заинтересованных сторон идут переговоры о поиске решения конкретной проблемы - вывоза того заблокированного украинского зерна. И, по общедоступной информации, эти переговоры близки к завершению успешному. И министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что, по большому счету, не проблема и что решение будет найдено. Президент России Путин говорил, что по крайней мере есть пять альтернативных выходов по вывозу зерна мере", - сказал Кобяков в ходе дискуссии в клубе "Валдай".
"Пожелаем успеха переговорщикам и будем рассчитывать на добрую волю всех сторон. Чтобы влияние этого негативного фактора было устранено в ближайшее время", - заключил глава отделения ФАО в РФ.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Ранее глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.