https://ria.ru/20220609/zerno-1794241783.html

В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад

В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад - РИА Новости, 09.06.2022

В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад

Точные соглашения по экспорту украинского зерна с Турцией и Ближним Востоком пока не были достигнуты, и работа в этом направлении продолжается, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:28

2022-06-09T13:28

2022-06-09T13:31

цены на нефть

экономика

евгений балицкий

турция

ближний восток

россия

оон

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МОСКВА, 9 июня – РИА Новости. Точные соглашения по экспорту украинского зерна с Турцией и Ближним Востоком пока не были достигнуты, и работа в этом направлении продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя, и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток. Песков эту информацию не подтвердил. "Я ей (этой информацией) не располагаю," - сказал Песков.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

https://ria.ru/20220609/zerno-1794205916.html

турция

ближний восток

россия

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цены на нефть, экономика, евгений балицкий, турция, ближний восток, россия, оон