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В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад - РИА Новости, 09.06.2022
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В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад
В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад - РИА Новости, 09.06.2022
В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад
Точные соглашения по экспорту украинского зерна с Турцией и Ближним Востоком пока не были достигнуты, и работа в этом направлении продолжается, сообщил... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:28
2022-06-09T13:31
цены на нефть
экономика
евгений балицкий
турция
ближний восток
россия
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МОСКВА, 9 июня – РИА Новости. Точные соглашения по экспорту украинского зерна с Турцией и Ближним Востоком пока не были достигнуты, и работа в этом направлении продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя, и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток. Песков эту информацию не подтвердил. "Я ей (этой информацией) не располагаю," - сказал Песков.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
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цены на нефть, экономика, евгений балицкий, турция, ближний восток, россия, оон
13:28 09.06.2022 (обновлено: 13:31 09.06.2022)
 
В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад

Песков: Кремль ведет работу по соглашениям о поставках зерна на Запад

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 июня – РИА Новости. Точные соглашения по экспорту украинского зерна с Турцией и Ближним Востоком пока не были достигнуты, и работа в этом направлении продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Пока точных никаких соглашений не достигнуто. Работа продолжается," - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли уже официальные соглашения по экспорту украинского зерна из Мелитополя с Турцией или другими странами Ближнего Востока.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя, и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток. Песков эту информацию не подтвердил. "Я ей (этой информацией) не располагаю," - сказал Песков.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
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Цены на нефтьЭкономикаЕвгений БалицкийТурцияБлижний ВостокРоссияООН
 
 
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