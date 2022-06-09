13:28 09.06.2022 (обновлено: 13:31 09.06.2022)
В Кремле сообщили об отсутствии соглашений о поставках зерна на Запад
Песков: Кремль ведет работу по соглашениям о поставках зерна на Запад
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 9 июня – РИА Новости. Точные соглашения по экспорту украинского зерна с Турцией и Ближним Востоком пока не были достигнуты, и работа в этом направлении продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Пока точных никаких соглашений не достигнуто. Работа продолжается," - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли уже официальные соглашения по экспорту украинского зерна из Мелитополя с Турцией или другими странами Ближнего Востока.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя, и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток. Песков эту информацию не подтвердил. "Я ей (этой информацией) не располагаю," - сказал Песков.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.