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ВСУ заминировали завод в Северодонецке, сообщил помощник Кадырова

ВСУ заминировали завод в Северодонецке, сообщил помощник Кадырова - РИА Новости, 09.06.2022

ВСУ заминировали завод в Северодонецке, сообщил помощник Кадырова

Украинские войска в Северодонецке заминировали территорию завода "Азот", где в подвале, по данным пленного украинского силовика, находятся порядка 300 мирных... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:29

2022-06-09T08:29

2022-06-09T15:27

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в Северодонецке заминировали территорию завода "Азот", где в подвале, по данным пленного украинского силовика, находятся порядка 300 мирных жителей, заявил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Ранее глава республики Рамзан Кадыров со ссылкой на показания пленного сообщил, что украинские военные загнали около 300 мирных жителей в промзону Северодонецка."Есть у нас информация, что там (на территории завода "Азот" – ред.) где-то триста человек мирных людей, которых они (украинские войска – ред.) загнали в какой-то подвал и заминировали все", - сказал Алаудинов.Алаудинов уточнил, что люди не могут покинуть территорию завода, так как их используют в качестве живого щита. "В связи с этим мы работу (по освобождению территории завода – ред.) должны делать аккуратно, локально, чтобы не навредить этим мирным жителям. По сути они стали живым щитом, чтобы мы не могли свою работу делать в том формате, в котором мы ее делали", - рассказал помощник главы Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Помощник Кадырова заявил, что ВСУ заминировали завод в Северодонецке Бойцы Киева заминировали территорию завода "Азот" в Северодонецке, где могут находиться порядка 300 мирных жителей. "По сути, они стали живым щитом, чтобы мы не могли свою работу делать ( по зачистке завода - ред.) в том формате, в котором мы ее делали", - заявил РИА Новости помощник главы Чечни Алаудинов. 2022-06-09T08:29 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, северодонецк, украина, вооруженные силы украины