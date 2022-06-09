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Облдума: Белгородчина справится с поставленными губернатором задачами - РИА Новости, 09.06.2022
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Облдума: Белгородчина справится с поставленными губернатором задачами
Облдума: Белгородчина справится с поставленными губернатором задачами - РИА Новости, 09.06.2022
Облдума: Белгородчина справится с поставленными губернатором задачами
Белгородской области предстоит огромная работа для достижения поставленных губернатором задач, но регион справится с ними, заявил спикер облдумы Юрий Клепиков,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:36
2022-06-09T19:36
белгородская область
белгородская областная дума
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Белгородской области предстоит огромная работа для достижения поставленных губернатором задач, но регион справится с ними, заявил спикер облдумы Юрий Клепиков, комментируя отчет главы региона Вячеслава Гладкова.Депутаты Белгородской областной думы заслушали в четверг отчет губернатора о результатах работы правительства региона в 2021 году.Как отметил Клепиков, тематические блоки отчета, как этапы жизни человека, – это отражение социально-экономической картины региона. Рост экономики, увеличение валового регионального продукта, модернизация здравоохранения и социальная поддержка граждан - динамика развития региона, по словам Клепикова, отчетливо видна по всем направлениям."Важно, что в общем деле создания благоприятного климата в области глава региона подчеркнул вклад депутатов областной думы", – сказал Клепиков.По его словам, послание губернатора вселяет уверенность в завтрашнем дне."Именно этого ждут люди. Потребуется консолидация усилий всех органов власти, чтобы обеспечить дальнейшую стабильность и социально-экономическое развитие. Нам предстоит огромная работа по достижению обозначенных губернатором целей. Вместе мы справимся со всеми задачами", – заключил председатель облдумы.
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белгородская областная дума, белгородская область
19:36 09.06.2022
 

Облдума: Белгородчина справится с поставленными губернатором задачами

© Фото пресс-службы Белгородской областной думыСпикер Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Спикер Белгородской областной думы Юрий Клепиков
© Фото пресс-службы Белгородской областной думы
Спикер Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Белгородской области предстоит огромная работа для достижения поставленных губернатором задач, но регион справится с ними, заявил спикер облдумы Юрий Клепиков, комментируя отчет главы региона Вячеслава Гладкова.
Депутаты Белгородской областной думы заслушали в четверг отчет губернатора о результатах работы правительства региона в 2021 году.
"Сегодня мы все сконцентрировали внимание на конкретных цифрах и фактах, которые порой не замечаем в повседневности. И главное действующее лицо в них – человек. Социальная ориентированность послания очевидна", – сказал Клепиков.
Как отметил Клепиков, тематические блоки отчета, как этапы жизни человека, – это отражение социально-экономической картины региона. Рост экономики, увеличение валового регионального продукта, модернизация здравоохранения и социальная поддержка граждан - динамика развития региона, по словам Клепикова, отчетливо видна по всем направлениям.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 13:03Белгородская область
Гладков назвал помощь семьям с детьми главной задачей белгородских властей
"Важно, что в общем деле создания благоприятного климата в области глава региона подчеркнул вклад депутатов областной думы", – сказал Клепиков.
По его словам, послание губернатора вселяет уверенность в завтрашнем дне.
"Именно этого ждут люди. Потребуется консолидация усилий всех органов власти, чтобы обеспечить дальнейшую стабильность и социально-экономическое развитие. Нам предстоит огромная работа по достижению обозначенных губернатором целей. Вместе мы справимся со всеми задачами", – заключил председатель облдумы.
 
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