https://ria.ru/20220609/zadachi-1794391507.html

Облдума: Белгородчина справится с поставленными губернатором задачами

Облдума: Белгородчина справится с поставленными губернатором задачами - РИА Новости, 09.06.2022

Облдума: Белгородчина справится с поставленными губернатором задачами

Белгородской области предстоит огромная работа для достижения поставленных губернатором задач, но регион справится с ними, заявил спикер облдумы Юрий Клепиков,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:36

2022-06-09T19:36

2022-06-09T19:36

белгородская область

белгородская областная дума

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Белгородской области предстоит огромная работа для достижения поставленных губернатором задач, но регион справится с ними, заявил спикер облдумы Юрий Клепиков, комментируя отчет главы региона Вячеслава Гладкова.Депутаты Белгородской областной думы заслушали в четверг отчет губернатора о результатах работы правительства региона в 2021 году.Как отметил Клепиков, тематические блоки отчета, как этапы жизни человека, – это отражение социально-экономической картины региона. Рост экономики, увеличение валового регионального продукта, модернизация здравоохранения и социальная поддержка граждан - динамика развития региона, по словам Клепикова, отчетливо видна по всем направлениям."Важно, что в общем деле создания благоприятного климата в области глава региона подчеркнул вклад депутатов областной думы", – сказал Клепиков.По его словам, послание губернатора вселяет уверенность в завтрашнем дне."Именно этого ждут люди. Потребуется консолидация усилий всех органов власти, чтобы обеспечить дальнейшую стабильность и социально-экономическое развитие. Нам предстоит огромная работа по достижению обозначенных губернатором целей. Вместе мы справимся со всеми задачами", – заключил председатель облдумы.

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская областная дума, белгородская область