https://ria.ru/20220609/zabor-1794340877.html

Россию невозможно обнести забором, заявил Путин

Россию невозможно обнести забором, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022

Россию невозможно обнести забором, заявил Путин

Россию невозможно обнести забором, а мы сами возводить такой забор не собираемся, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:07

2022-06-09T17:07

2022-06-09T17:29

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию невозможно обнести забором, а мы сами возводить такой забор не собираемся, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны.Он подчеркнул, что экономика России будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого."Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Глава государства отметил, что РФ хочет сотрудничать с многими странами, в том числе странами БРИКС, которые также делают первые шаги по отдельным направлениям. "Но они делаются и будут делаться дальше. Темпы экономического роста в этих странах - в Азии где-то 5%, в США 1,7%, в Еврозоне где-то 1% за последние 10 лет. Да, у нас тоже есть свои проблемы, мы знаем о них, но мы будем двигаться, не будем прятаться за каким-то забором", - добавил президент.

https://ria.ru/20220609/petr-1794337144.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин