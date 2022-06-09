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Россию невозможно обнести забором, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
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Россию невозможно обнести забором, заявил Путин
Россию невозможно обнести забором, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Россию невозможно обнести забором, заявил Путин
Россию невозможно обнести забором, а мы сами возводить такой забор не собираемся, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:07
2022-06-09T17:29
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию невозможно обнести забором, а мы сами возводить такой забор не собираемся, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны.Он подчеркнул, что экономика России будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого."Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Глава государства отметил, что РФ хочет сотрудничать с многими странами, в том числе странами БРИКС, которые также делают первые шаги по отдельным направлениям. "Но они делаются и будут делаться дальше. Темпы экономического роста в этих странах - в Азии где-то 5%, в США 1,7%, в Еврозоне где-то 1% за последние 10 лет. Да, у нас тоже есть свои проблемы, мы знаем о них, но мы будем двигаться, не будем прятаться за каким-то забором", - добавил президент.
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россия, экономика, владимир путин
17:07 09.06.2022 (обновлено: 17:29 09.06.2022)
 
Россию невозможно обнести забором, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россию невозможно обнести забором

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию невозможно обнести забором, а мы сами возводить такой забор не собираемся, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны.
Он подчеркнул, что экономика России будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого.
"Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
Глава государства отметил, что РФ хочет сотрудничать с многими странами, в том числе странами БРИКС, которые также делают первые шаги по отдельным направлениям. "Но они делаются и будут делаться дальше. Темпы экономического роста в этих странах - в Азии где-то 5%, в США 1,7%, в Еврозоне где-то 1% за последние 10 лет. Да, у нас тоже есть свои проблемы, мы знаем о них, но мы будем двигаться, не будем прятаться за каким-то забором", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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