https://ria.ru/20220609/zabor-1794340877.html
Россию невозможно обнести забором, заявил Путин
Россию невозможно обнести забором, заявил Путин - РИА Новости, 09.06.2022
Россию невозможно обнести забором, заявил Путин
Россию невозможно обнести забором, а мы сами возводить такой забор не собираемся, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T17:07
2022-06-09T17:07
2022-06-09T17:29
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россию невозможно обнести забором, а мы сами возводить такой забор не собираемся, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны.Он подчеркнул, что экономика России будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого."Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.Глава государства отметил, что РФ хочет сотрудничать с многими странами, в том числе странами БРИКС, которые также делают первые шаги по отдельным направлениям. "Но они делаются и будут делаться дальше. Темпы экономического роста в этих странах - в Азии где-то 5%, в США 1,7%, в Еврозоне где-то 1% за последние 10 лет. Да, у нас тоже есть свои проблемы, мы знаем о них, но мы будем двигаться, не будем прятаться за каким-то забором", - добавил президент.
https://ria.ru/20220609/petr-1794337144.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин
17:07 09.06.2022 (обновлено: 17:29 09.06.2022)
Россию невозможно обнести забором, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россию невозможно обнести забором