https://ria.ru/20220609/vuz-1794139301.html
Российские вузы готовы к старту приемной кампании, заявил Чернышенко
Российские вузы готовы к старту приемной кампании, заявил Чернышенко - РИА Новости, 09.06.2022
Российские вузы готовы к старту приемной кампании, заявил Чернышенко
Вузы России готовы к старту приемной кампании, которая должна начаться не позднее 20 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T06:11
2022-06-09T06:11
2022-06-09T09:09
общество
россия
образование
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783689136_0:78:2703:1598_1920x0_80_0_0_94e575f6fca27053c00310c93edeefe0.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вузы России готовы к старту приемной кампании, которая должна начаться не позднее 20 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По словам вице-премьера, на втором месте – педагогические специальности, а следом идут общественные и медицинские науки."В этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами — лично, по почте и в электронной форме — через сайт университета или суперсервис "Поступление в вуз онлайн", — напомнил вице-премьер.К сервису на данный момент подключены 974 вуза, в том числе 77 частных. Чтобы им воспользоваться, у абитуриента должна быть подтвержденная учетная запись на "Госуслугах".Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что российской экономике сейчас особенно требуются квалифицированные кадры."В предстоящем учебном году количество бюджетных мест на ординатуре увеличено на 13,6% и составило 19,7 тысячи мест. Бюджет распределен на направления: клиническая медицина, науки о здоровье и профилактическая медицина и фармация", - сказал Фальков.Количество бюджетных мест в аспирантуре в этом году также увеличено и составило 17,5 тысяч, что на 6,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Бесплатные места установлены по направлениям: информатика и вычислительная техника, биологические науки, физика и астрономия, клиническая медицина, науки о земле, сельское, лесное и рыбное хозяйство.Пресс-служба кабмина напоминает, что по вопросам поступления в российские вузы в Минобрнауки работает горячая линия: +7 (800) 301 44 55.
https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790722909.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783689136_150:0:2553:1802_1920x0_80_0_0_1c9fc79fa664e1e058dc1747e991ef24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, образование, навигатор абитуриента
06:11 09.06.2022 (обновлено: 09:09 09.06.2022)
Российские вузы готовы к старту приемной кампании, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: российские вузы готовы к старту приемной кампании
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вузы России готовы к старту приемной кампании, которая должна начаться не позднее 20 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Российские вузы и их филиалы готовы к старту приемной кампании. В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению президента отдается региональным вузам. Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба правительства.
По словам вице-премьера, на втором месте – педагогические специальности, а следом идут общественные и медицинские науки.
"В этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами — лично, по почте и в электронной форме — через сайт университета или суперсервис "Поступление в вуз онлайн", — напомнил вице-премьер.
К сервису на данный момент подключены 974 вуза, в том числе 77 частных. Чтобы им воспользоваться, у абитуриента должна быть подтвержденная учетная запись на "Госуслугах".
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
отметил, что российской экономике сейчас особенно требуются квалифицированные кадры.
"В предстоящем учебном году количество бюджетных мест на ординатуре увеличено на 13,6% и составило 19,7 тысячи мест. Бюджет распределен на направления: клиническая медицина, науки о здоровье и профилактическая медицина и фармация", - сказал Фальков.
Количество бюджетных мест в аспирантуре в этом году также увеличено и составило 17,5 тысяч, что на 6,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Бесплатные места установлены по направлениям: информатика и вычислительная техника, биологические науки, физика и астрономия, клиническая медицина, науки о земле, сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Пресс-служба кабмина напоминает, что по вопросам поступления в российские вузы в Минобрнауки работает горячая линия: +7 (800) 301 44 55.