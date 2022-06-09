https://ria.ru/20220609/vuz-1794139301.html

Российские вузы готовы к старту приемной кампании, заявил Чернышенко

Российские вузы готовы к старту приемной кампании, заявил Чернышенко - РИА Новости, 09.06.2022

Российские вузы готовы к старту приемной кампании, заявил Чернышенко

Вузы России готовы к старту приемной кампании, которая должна начаться не позднее 20 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T06:11

2022-06-09T06:11

2022-06-09T09:09

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Вузы России готовы к старту приемной кампании, которая должна начаться не позднее 20 июня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По словам вице-премьера, на втором месте – педагогические специальности, а следом идут общественные и медицинские науки."В этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами — лично, по почте и в электронной форме — через сайт университета или суперсервис "Поступление в вуз онлайн", — напомнил вице-премьер.К сервису на данный момент подключены 974 вуза, в том числе 77 частных. Чтобы им воспользоваться, у абитуриента должна быть подтвержденная учетная запись на "Госуслугах".Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что российской экономике сейчас особенно требуются квалифицированные кадры."В предстоящем учебном году количество бюджетных мест на ординатуре увеличено на 13,6% и составило 19,7 тысячи мест. Бюджет распределен на направления: клиническая медицина, науки о здоровье и профилактическая медицина и фармация", - сказал Фальков.Количество бюджетных мест в аспирантуре в этом году также увеличено и составило 17,5 тысяч, что на 6,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Бесплатные места установлены по направлениям: информатика и вычислительная техника, биологические науки, физика и астрономия, клиническая медицина, науки о земле, сельское, лесное и рыбное хозяйство.Пресс-служба кабмина напоминает, что по вопросам поступления в российские вузы в Минобрнауки работает горячая линия: +7 (800) 301 44 55.

https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790722909.html

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общество, россия, образование, навигатор абитуриента