https://ria.ru/20220609/vsu-1794282497.html

ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР

ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022

ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР

Стадион "Победа" в Стаханове Луганской Народной Республики разрушен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, рассказал журналистам офицер... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:07

2022-06-09T15:07

2022-06-09T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

стаханов

ситуация в днр и лнр

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СТАХАНОВ, 9 июня - РИА Новости. Стадион "Победа" в Стаханове Луганской Народной Республики разрушен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, рассказал журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.Ранее в ЛНР заявили, что два человека погибли и двое ранены в результате обстрела из РСЗО "Ураган" по Стаханову."Были уничтожены и повреждены несколько частных домостроений, также уничтожен стадион", - рассказал Гетманский.По словам мэра города Сергея Жевлакова, здание стадиона было недавно отремонтировано.

https://ria.ru/20220609/obstrely-1794277522.html

луганская народная республика

стаханов

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в мире, луганская народная республика, стаханов, ситуация в днр и лнр