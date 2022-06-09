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ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/vsu-1794282497.html
ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР
ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР
Стадион "Победа" в Стаханове Луганской Народной Республики разрушен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, рассказал журналистам офицер... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:07
2022-06-09T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
ситуация в днр и лнр
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СТАХАНОВ, 9 июня - РИА Новости. Стадион "Победа" в Стаханове Луганской Народной Республики разрушен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, рассказал журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.Ранее в ЛНР заявили, что два человека погибли и двое ранены в результате обстрела из РСЗО "Ураган" по Стаханову."Были уничтожены и повреждены несколько частных домостроений, также уничтожен стадион", - рассказал Гетманский.По словам мэра города Сергея Жевлакова, здание стадиона было недавно отремонтировано.
https://ria.ru/20220609/obstrely-1794277522.html
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в мире, луганская народная республика, стаханов, ситуация в днр и лнр
15:07 09.06.2022
 
ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР

ЛНР: украинские силовики уничтожили стадион "Победа" в Стаханове

© Фото : ЛуганскИнформЦентр ZПоследствия обстрела стадиона "Победа" в Стаханове
Последствия обстрела стадиона Победа в Стаханове - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : ЛуганскИнформЦентр Z
Последствия обстрела стадиона "Победа" в Стаханове. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАХАНОВ, 9 июня - РИА Новости. Стадион "Победа" в Стаханове Луганской Народной Республики разрушен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, рассказал журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.
Ранее в ЛНР заявили, что два человека погибли и двое ранены в результате обстрела из РСЗО "Ураган" по Стаханову.
"Были уничтожены и повреждены несколько частных домостроений, также уничтожен стадион", - рассказал Гетманский.
По словам мэра города Сергея Жевлакова, здание стадиона было недавно отремонтировано.
Пожарные МЧС ДНР тушат пожар на мебельном складе в Донецке, возникший после обстрела - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
14:55Специальная военная операция на Украине
Генпрокуратура ДНР завела уголовные дела против ВСУ по статье "теракт"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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