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ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР
ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР - РИА Новости, 09.06.2022
ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР
Стадион "Победа" в Стаханове Луганской Народной Республики разрушен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, рассказал журналистам офицер... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:07
2022-06-09T15:07
2022-06-09T15:07
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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СТАХАНОВ, 9 июня - РИА Новости. Стадион "Победа" в Стаханове Луганской Народной Республики разрушен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, рассказал журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.Ранее в ЛНР заявили, что два человека погибли и двое ранены в результате обстрела из РСЗО "Ураган" по Стаханову."Были уничтожены и повреждены несколько частных домостроений, также уничтожен стадион", - рассказал Гетманский.По словам мэра города Сергея Жевлакова, здание стадиона было недавно отремонтировано.
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в мире, луганская народная республика, стаханов, ситуация в днр и лнр
ВСУ уничтожили стадион в Стаханове в ЛНР
ЛНР: украинские силовики уничтожили стадион "Победа" в Стаханове