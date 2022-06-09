https://ria.ru/20220609/vsu-1794223226.html

Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми

Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми - РИА Новости, 09.06.2022

Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:40

2022-06-09T12:40

2022-06-09T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

алексей резников

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757694498_0:78:3502:2048_1920x0_80_0_0_f506ef94037ef2432324910fdd9afab0.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными."Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными", - написал Резников в соцсетях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/ukraina-1793959676.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, алексей резников, ситуация в днр и лнр