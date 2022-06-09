12:40 09.06.2022 (обновлено: 15:53 09.06.2022)
Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми
Министр обороны Украины Резников оценил ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными.
"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными", - написал Резников в соцсетях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.