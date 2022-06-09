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Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/vsu-1794223226.html
Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми
Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми - РИА Новости, 09.06.2022
Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:40
2022-06-09T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
алексей резников
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными."Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными", - написал Резников в соцсетях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, алексей резников, ситуация в днр и лнр
12:40 09.06.2022 (обновлено: 15:53 09.06.2022)
 
Минобороны Украины оценило ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми

Министр обороны Украины Резников оценил ежедневные потери ВСУ в сто человек убитыми

CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій Резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте тяжелая, украинские войска каждый день теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными.
"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными", - написал Резников в соцсетях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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