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При посадке в аэропорту Сочи у самолета загорелось шасси
При посадке в аэропорту Сочи у самолета загорелось шасси - РИА Новости, 09.06.2022
При посадке в аэропорту Сочи у самолета загорелось шасси
Частичное возгорание левого шасси самолета произошло при посадке в Сочи, огонь потушен, пострадавших нет, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:20
2022-06-09T20:20
2022-06-09T20:45
происшествия
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СОЧИ, 9 июня - РИА Новости. Частичное возгорание левого шасси самолета произошло при посадке в Сочи, огонь потушен, пострадавших нет, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее в соцсетях появилось видео с информацией, что у самолета загорелось колесо, когда он совершал посадку в сочинском аэропорте."Во время посадки у пассажирского самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что на борту был 191 пассажир, людей вывели из самолета. Сейчас идет замена шасси. "Аэропорт прием и выпуск самолетов ведет в штатном режиме с использованием второй полосы", - рассказали в пресс-службе оператора.
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происшествия, сочи, казань, россия
20:20 09.06.2022 (обновлено: 20:45 09.06.2022)
При посадке в аэропорту Сочи у самолета загорелось шасси
У летевшего из Казани самолета Nordwind при посадке в аэропорту Сочи загорелось шасси