https://ria.ru/20220609/voyna-1794170794.html

Экономическая война против России пошла не по плану, заявил Оверчук

Экономическая война против России пошла не по плану, заявил Оверчук - РИА Новости, 09.06.2022

Экономическая война против России пошла не по плану, заявил Оверчук

Западные страны, вводя антироссийские санкции, полагали, что отпугнут партнеров РФ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако принимаемые руководством... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:10

2022-06-09T10:10

2022-06-09T15:08

алексей оверчук

россия

евразийский экономический союз

санкции в отношении россии

экономика

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НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Западные страны, вводя антироссийские санкции, полагали, что отпугнут партнеров РФ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако принимаемые руководством России меры направили эти планы против их же инициаторов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Давление (санкционное – ред.) нацелено на то, чтобы ослабить российскую экономику. И авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть государства-члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши связи, и в целом это будет означать, что евразийский регион не сможет экономической интеграцией действовать как самостоятельный субъект", - сказал Оверчук, выступая в четверг на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС".Однако, по его словам, благодаря мерам, которые принимаются российским президентом, правительством и Банком России, экономическая война против РФ "пошла не по плану тех, кто ее развязал".В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.Ряд стран Запада ввели экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей оверчук, россия, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии, экономика