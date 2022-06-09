10:10 09.06.2022 (обновлено: 15:08 09.06.2022)
Экономическая война против России пошла не по плану, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: экономическая война против России пошла не по плану развязавших ее
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на международной конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАэс"
© Sputnik / Владислав Воднев
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на международной конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАэс"
НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Западные страны, вводя антироссийские санкции, полагали, что отпугнут партнеров РФ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако принимаемые руководством России меры направили эти планы против их же инициаторов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Давление (санкционное – ред.) нацелено на то, чтобы ослабить российскую экономику. И авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть государства-члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши связи, и в целом это будет означать, что евразийский регион не сможет экономической интеграцией действовать как самостоятельный субъект", - сказал Оверчук, выступая в четверг на конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС".
Однако, по его словам, благодаря мерам, которые принимаются российским президентом, правительством и Банком России, экономическая война против РФ "пошла не по плану тех, кто ее развязал".
В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
Ряд стран Запада ввели экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.