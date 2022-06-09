https://ria.ru/20220609/vnzh-1794328206.html

Высококвалифицированные иностранцы смогут получить бессрочный ВНЖ в России

Высококвалифицированные иностранцы смогут получить бессрочный ВНЖ в России - РИА Новости, 09.06.2022

Высококвалифицированные иностранцы смогут получить бессрочный ВНЖ в России

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий право высококвалифицированным специалистам из числа... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:34

2022-06-09T16:34

2022-06-09T16:34

общество

россия

госдума рф

иностранцы в россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий право высококвалифицированным специалистам из числа иностранцев, а также членам их семей, которые работают в России, получать бессрочный вид на жительство.Уточняется, что бессрочный ВНЖ смогут получить иностранцы, работающие в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет и если работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления в его адрес.Вместе с тем, специалист, получая бессрочный вид на жительство и переходя в категорию постоянно проживающих в стране, будет иметь возможность не оформлять разрешение на работу, следовательно - не оформлять статус ВКС.В случае, если иностранный гражданин оформил статус ВКС, но не обратился за получением разрешения на работу в МВД или территориальные органы по истечении установленного срока, "законопроектом предусматривается уничтожение оформленных разрешений на работу ВКС".Также законопроектом предусматривается установление обязанности налоговых органов представлять в органы внутренних дел информацию о полученных высококвалифицированными специалистами суммах дохода. Как отмечается в документе, такое положение позволит обеспечить контроль за соблюдением работодателями условий привлечения ВКС.

https://ria.ru/20220607/it-1793763063.html

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общество, россия, госдума рф, иностранцы в россии