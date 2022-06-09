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Высококвалифицированные иностранцы смогут получить бессрочный ВНЖ в России
Высококвалифицированные иностранцы смогут получить бессрочный ВНЖ в России - РИА Новости, 09.06.2022
Высококвалифицированные иностранцы смогут получить бессрочный ВНЖ в России
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий право высококвалифицированным специалистам из числа... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:34
2022-06-09T16:34
2022-06-09T16:34
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий право высококвалифицированным специалистам из числа иностранцев, а также членам их семей, которые работают в России, получать бессрочный вид на жительство.Уточняется, что бессрочный ВНЖ смогут получить иностранцы, работающие в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет и если работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления в его адрес.Вместе с тем, специалист, получая бессрочный вид на жительство и переходя в категорию постоянно проживающих в стране, будет иметь возможность не оформлять разрешение на работу, следовательно - не оформлять статус ВКС.В случае, если иностранный гражданин оформил статус ВКС, но не обратился за получением разрешения на работу в МВД или территориальные органы по истечении установленного срока, "законопроектом предусматривается уничтожение оформленных разрешений на работу ВКС".Также законопроектом предусматривается установление обязанности налоговых органов представлять в органы внутренних дел информацию о полученных высококвалифицированными специалистами суммах дохода. Как отмечается в документе, такое положение позволит обеспечить контроль за соблюдением работодателями условий привлечения ВКС.
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общество, россия, госдума рф, иностранцы в россии
Высококвалифицированные иностранцы смогут получить бессрочный ВНЖ в России
Госдума приняла законопроект о бессрочном ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект
, дающий право высококвалифицированным специалистам из числа иностранцев, а также членам их семей, которые работают в России, получать бессрочный вид на жительство.
"Законопроектом предлагается предоставить право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного специалиста (далее - ВКС) и членам его семьи в случае осуществления им трудовой деятельности на территории Российской Федерации", - отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.
Уточняется, что бессрочный ВНЖ смогут получить иностранцы, работающие в РФ
в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет и если работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления в его адрес.
Вместе с тем, специалист, получая бессрочный вид на жительство и переходя в категорию постоянно проживающих в стране, будет иметь возможность не оформлять разрешение на работу, следовательно - не оформлять статус ВКС.
В случае, если иностранный гражданин оформил статус ВКС, но не обратился за получением разрешения на работу в МВД или территориальные органы по истечении установленного срока, "законопроектом предусматривается уничтожение оформленных разрешений на работу ВКС".
Также законопроектом предусматривается установление обязанности налоговых органов представлять в органы внутренних дел информацию о полученных высококвалифицированными специалистами суммах дохода. Как отмечается в документе, такое положение позволит обеспечить контроль за соблюдением работодателями условий привлечения ВКС.