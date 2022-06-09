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Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки - РИА Новости, 09.06.2022
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Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки
Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки - РИА Новости, 09.06.2022
Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки
Владимир Путин отменил требование для экспортеров продавать половину валютной выручки, правом определять размер продажи наделена правительственная комиссия. Это РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:00
2022-06-09T14:43
владимир путин
экономика
валюта
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин отменил требование для экспортеров продавать половину валютной выручки, правом определять размер продажи наделена правительственная комиссия. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."Резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты &lt;...&gt; в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций", — говорится в документе.Согласно указу, срок уплаты устанавливает правление Банка России.В конце мая требование об обязательной продаже валютной выручки снизили с 80 до 50 процентов. Это решение Минфин объяснял стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
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владимир путин, экономика, валюта, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
14:00 09.06.2022 (обновлено: 14:43 09.06.2022)
 
Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Президент Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин отменил требование для экспортеров продавать половину валютной выручки, правом определять размер продажи наделена правительственная комиссия. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты <...> в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций", — говорится в документе.
Денежные купюры. Доллары США. Евро - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
03:50
Банки не собираются массово вводить комиссии по валютным счетам россиян
Согласно указу, срок уплаты устанавливает правление Банка России.
В конце мая требование об обязательной продаже валютной выручки снизили с 80 до 50 процентов. Это решение Минфин объяснял стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
 
Владимир ПутинЭкономикаВалютаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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