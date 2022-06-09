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Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки
Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки - РИА Новости, 09.06.2022
Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки
Владимир Путин отменил требование для экспортеров продавать половину валютной выручки, правом определять размер продажи наделена правительственная комиссия. Это РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:00
2022-06-09T14:00
2022-06-09T14:43
владимир путин
экономика
валюта
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин отменил требование для экспортеров продавать половину валютной выручки, правом определять размер продажи наделена правительственная комиссия. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."Резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты <...> в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций", — говорится в документе.Согласно указу, срок уплаты устанавливает правление Банка России.В конце мая требование об обязательной продаже валютной выручки снизили с 80 до 50 процентов. Это решение Минфин объяснял стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
https://ria.ru/20220609/komissiya-1794136022.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, экономика, валюта, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
14:00 09.06.2022 (обновлено: 14:43 09.06.2022)
Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки
Президент Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки