https://ria.ru/20220609/valyuta-1794252980.html

Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки - РИА Новости, 09.06.2022

Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Владимир Путин отменил требование для экспортеров продавать половину валютной выручки, правом определять размер продажи наделена правительственная комиссия. Это РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:00

2022-06-09T14:00

2022-06-09T14:43

владимир путин

экономика

валюта

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин отменил требование для экспортеров продавать половину валютной выручки, правом определять размер продажи наделена правительственная комиссия. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации."Резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты <...> в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций", — говорится в документе.Согласно указу, срок уплаты устанавливает правление Банка России.В конце мая требование об обязательной продаже валютной выручки снизили с 80 до 50 процентов. Это решение Минфин объяснял стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

https://ria.ru/20220609/komissiya-1794136022.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, валюта, россия, министерство финансов рф (минфин россии)