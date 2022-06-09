https://ria.ru/20220609/uzbekistan-1794282338.html
РЖД возобновляют пассажирское сообщение с Узбекистаном
РЖД возобновляют пассажирское сообщение с Узбекистаном - РИА Новости, 09.06.2022
РЖД возобновляют пассажирское сообщение с Узбекистаном
РЖД в июне возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, прерванное в 2020 году из-за эпидемии COVID-19, сообщает компания. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:07
2022-06-09T15:07
2022-06-09T15:25
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. РЖД в июне возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, прерванное в 2020 году из-за эпидемии COVID-19, сообщает компания."Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном. В июне в расписание вернутся … международные поезда формирования ГП "НК "Узбекистон темир йулари" ("Узбекские железные дороги" - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Так, с 23 июня будут курсировать поезд № 5/6 Ташкент – Самара отправлением раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям), с 25 июня – поезд № 323/324 Ташкент – Волгоград отправлением раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).По данным компании, продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести их можно будет за 45 суток до отправления.Уточняется, что все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Узбекистаном было закрыто в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20220607/uzbekistan-1793752008.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ржд, новости - туризм, узбекистан, россия
15:07 09.06.2022 (обновлено: 15:25 09.06.2022)
РЖД возобновляют пассажирское сообщение с Узбекистаном
РЖД с июня возобновляют пассажирское сообщение с Узбекистаном