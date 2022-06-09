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В Китае рассказали, как разделится мир после конфликта на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
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В Китае рассказали, как разделится мир после конфликта на Украине
В Китае рассказали, как разделится мир после конфликта на Украине - РИА Новости, 09.06.2022
В Китае рассказали, как разделится мир после конфликта на Украине
Систему международных отношений ждут существенные изменения в результате украинского кризиса, пишет эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты "Хуаньцю... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:20
2022-06-09T18:51
политика
россия
украина
китай
оон
всемирный банк
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Систему международных отношений ждут существенные изменения в результате украинского кризиса, пишет эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты "Хуаньцю шибао".Как отметил автор, введение Западом многочисленных санкций против Москвы на фоне специальной операции России на Украине подрывает сложившиеся правила. Влияние этих мер на миропорядок будет огромным и долгосрочным, прогнозирует он.По мнению специалиста, великие державы превращают взаимозависимость в оружие, поэтому произойдет переход от экономической глобализации к консолидации. Страны постепенно разделятся на торговые, технологические и валютные блоки. Санкции США против России с использованием доллара в качестве оружия могут оказать давление на нее в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной это ослабит международный кредит Вашингтона и побудит многих задуматься о снижении зависимости от американской валюты, пишет колумнист.Синьбо полагает, что после украинского кризиса в глобальной системе управления произойдет раскол. Уже сейчас в ООН становятся все более очевидными разногласия между Россией и Китаем с одной стороны и Соединенными Штатами и их союзниками — с другой. Это явление, считает эксперт, постепенно распространится и на Международный валютный фонд, Всемирный банк, а также другие механизмы управления. Сотрудничество в этой сфере изначально выходило за рамки геополитики и идеологии, но Запад все чаще использует ее в качестве платформы для продавливания своих интересов, отмечается в публикации.Главным итогом происходящих в Восточной Европе событий Синьбо назвал реорганизацию международных отношений. Существовавшая до недавнего времени конструкция, основанная на кооперации и поиске консенсуса, ослабевает и идет к расколу на два противостоящих лагеря и один нейтральный, подытожил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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политика, россия, украина, китай, оон, всемирный банк, санкции в отношении россии, сша
16:20 09.06.2022 (обновлено: 18:51 09.06.2022)
 
В Китае рассказали, как разделится мир после конфликта на Украине

Китайский колумнист Синьбо предрек разделение мира на блоки после конфликта на Украине

© РИА Новости / Анна РаткоглоПарад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Систему международных отношений ждут существенные изменения в результате украинского кризиса, пишет эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты "Хуаньцю шибао".
Как отметил автор, введение Западом многочисленных санкций против Москвы на фоне специальной операции России на Украине подрывает сложившиеся правила. Влияние этих мер на миропорядок будет огромным и долгосрочным, прогнозирует он.
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Синьбо полагает, что после украинского кризиса в глобальной системе управления произойдет раскол. Уже сейчас в ООН становятся все более очевидными разногласия между Россией и Китаем с одной стороны и Соединенными Штатами и их союзниками — с другой. Это явление, считает эксперт, постепенно распространится и на Международный валютный фонд, Всемирный банк, а также другие механизмы управления. Сотрудничество в этой сфере изначально выходило за рамки геополитики и идеологии, но Запад все чаще использует ее в качестве платформы для продавливания своих интересов, отмечается в публикации.
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Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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