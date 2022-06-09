https://ria.ru/20220609/ukraina-1794259652.html

Украине не хватает оружия для борьбы с Россией, заявил министр обороны

Украине не хватает оружия для борьбы с Россией, заявил министр обороны - РИА Новости, 09.06.2022

Украине не хватает оружия для борьбы с Россией, заявил министр обороны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:12

2022-06-09T14:12

2022-06-09T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

алексей резников

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской."Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России", - написал Резников в соцсетях. Поэтому, по его словам, "Украине позарез нужно тяжелое вооружение, и очень быстро".Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, за месяц основные задачи первого этапа были выполнены: существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/himars-1793182979.html

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793777521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр