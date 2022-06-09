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Украине не хватает оружия для борьбы с Россией, заявил министр обороны - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794259652.html
Украине не хватает оружия для борьбы с Россией, заявил министр обороны
Украине не хватает оружия для борьбы с Россией, заявил министр обороны - РИА Новости, 09.06.2022
Украине не хватает оружия для борьбы с Россией, заявил министр обороны
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:12
2022-06-09T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
алексей резников
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской."Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России", - написал Резников в соцсетях. Поэтому, по его словам, "Украине позарез нужно тяжелое вооружение, и очень быстро".Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, за месяц основные задачи первого этапа были выполнены: существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/himars-1793182979.html
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793777521.html
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в мире, украина, россия, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:12 09.06.2022
 
Украине не хватает оружия для борьбы с Россией, заявил министр обороны

Резников: Украине хватит оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской

CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій РезніковМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
CC BY 4.0 / Офіційний портал Києваb / Вікторія Сапата / Олексій Резніков
Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву хватило бы имеющегося оружия для борьбы с любой армией Европы, но не с российской.
"Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России", - написал Резников в соцсетях. Поэтому, по его словам, "Украине позарез нужно тяжелое вооружение, и очень быстро".
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, за месяц основные задачи первого этапа были выполнены: существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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